陸軍推CTC2.0新式基地訓練 拋開評分表採無劇本對抗

因應敵情威脅，陸軍借鏡美軍推動「新式基地訓練CTC2.0」，打破過往短時間集中評鑑與照劇本演練模式，改採「拋開評分表」、「裁判官轉型」及「無劇本實施」3大核心，由單位自主訂定戰術目標，透過引導式檢討與跨部隊實戰化協同，讓參訓官兵內化作戰經驗。

國軍戰鬥部隊的專精訓練，先採營、連級的基地訓練（俗稱下基地），取得合格簽證後，依照部隊屬性再前往恆春的三軍聯訓基地，執行旅級的「聯勇操演」。基地訓練部分，過往多以短時間集中評鑑為主，雖能檢驗基本戰術能力，但難以模擬長時間作戰情境，陸軍借鏡美軍推動「新式基地訓練CTC2.0」，並於今年初開始實施。

中央社記者實地前往新竹湖口陸軍北區聯合測考中心採訪，此次是由義務役組成的步兵109旅與志願役組成的聯兵542旅，共同進行10天9夜、24小時不間斷進訓，依據每天訓練進程執行協同作戰、拘打配合，考驗主戰、守備部隊間的通訊對接、戰術配合及指管效能，而假想敵則由北測中心的直屬連擔任。

新式基地訓練CTC2.0的精神，主要區分為「拋開評分表」、「裁判官轉型」與「無劇本實施」。

「拋開評分表」方面，北測中心測考科教官說明，過往基地鑑測是「沒做到就扣分」，CTC2.0核心在於「拋開評分表」，由單位主官根據部隊實際狀況與作戰任務，自主訂立想要達到的訓練目標與評鑑標準，但自訂標準不是「降標準求合格」，受測單位的標準須先通過營、旅及北測中心的審查，且「底線」必須符合國軍準則規定，例如準則及格線為60分，受測單位可依戰力挑戰80分甚至90分，但不能為求合格而自訂50分。

「裁判官轉型」部分，教官指出，在CTC2.0制度下，教官角色從過往俗稱的「裁判官」變為「觀察官」，且均接受過OCT（Observer Coach and Trainer）觀察管制訓練官訓練，在不影響安全原則下，全程深入營、連、排觀察。

教官說明，「過往是直接指責你做錯，告訴你怎麼做，但演習結束官兵就忘了，較難內化；現在是用問答引導主官思考」。

教官舉例，若部隊在演練中陣亡十個人，觀察官會現場反問「你有沒有更好的方法？是不是警戒不夠密？阻絕設施或是詭雷密度要怎麼調整」，藉由讓部隊「做不好就再做一次」的實作過程，將作戰經驗真正內化。

記者實地觀察，542旅聯兵一營所屬的雲豹八輪甲車、M60A3戰車在實地演練時，在狹窄道路上一前一後挺進，但僅由雲豹進行火力壓制，緊跟在後方的戰車則無法發揚火力；因此，現場教官要求官兵退回起點，並重新思考路線等戰術作為。

另外，當教官發覺問題時，立即召集幹部集合進行行動後檢討（AAR）、立即改進，而非在訓練全數結束後才進行檢討。

「無劇本實施」部分，教官表示，以往基地訓練多為單一營級單位「照劇本走完全程」，CTC2.0強調跨部隊的「協同作戰」。例如這次測考由步兵營（109旅）與聯兵營（542旅）共同進訓，打破過去拿同一套劇本模式，並依部隊特性與防區任務（如關指部聯兵營重點在河防作戰，與一般聯兵營城鎮阻滯有異）量身打造戰術想定。

教官指出，為解決過往「部隊間相互協調薄弱」的問題，CTC2.0嚴格要求友軍間必須進行任務會商、確立通信頻率構聯與支援需求。

科技裝備運用上，教官表示，演訓全程使用「雷射接戰系統」，同時運用「部隊覺知應用套件」（TAK），藉此標示敵我位置、達成即時情資共享，顯著提升跨兵種協同作戰的現代化戰力。

北測中心強調，此訓練改革也與國軍聯合演訓體系相互銜接，完成基地訓練後，接續執行三軍聯合火力實彈測考、聯兵旅對抗與防衛作戰計畫演練等聯合演訓，確保訓練成效符合戰備整備要求。亦即，透過平時基地訓練與年度重大演訓配合，國軍得以逐步建構完整戰訓體系，並不斷驗證與修正作戰計畫，確保戰備整備符合作戰需求。

依據民國115年部隊訓練大綱規定，實兵部隊採2年1訓進行（步兵營採1年1訓）下基地，整個完整的基地訓練期程共9週，包含3週的前置訓練（戰鬥教練、建制武器射擊、聯戰實務驗證）、3週的戰術鑑測（10天9夜連續對抗、裝備保養）、2週的戰力鑑測（戰力練習、鑑測及裝備保養）及1週的訓後回顧AAR。