我對美軍購24案 21案進度正常、3案延宕

針對台灣對美軍購案進度，依據國防部提供給立法院的資料指出，執行中的對美軍購案共24案，其中21案進度正常，3案延宕，分別是MK48重型魚雷、AGM-154C飛彈、F-16VBLK70戰機。

根據國防部近期送至立法院的「美對台軍售案公開書面資料」指出，依116年度公開預算及新式戰機採購特別預算、軍購特別預算，執行中對美軍購案共24案，其中3案延宕、21案進度正常

針對延宕3案，國防部指出，第1案為「長程潛射重型魚雷」，全案規劃於民國107年至122年，編列新台幣54億6058萬6000元，籌購MK48重型魚雷，包括24枚戰雷及4枚操雷。

國防部表示，原規劃於今年完成交運，但受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度調整交運期程，現規劃於117年完成魚雷交運。

延宕第2案為「F-16A/B型戰機性能提升」，國防部指出，全案規劃於101年至117年，編列1359億7150萬元，執行141架F-16A/B型戰機性能提升，並採購AGM-154C等飛彈。

國防部提到，戰機性能提升已依規劃於112年底全數完成，但AGM-154C飛彈因採購最新構型，美方須重啟產線、備料及系統發展整合，導致交運期程自112年延後至117年始能完成。

延宕第3案為「新式戰機採購」，國防部說明，全案規劃於109年至115年，編列2472億2883萬元，籌購66架F-16 BLK70型戰機，原規劃今年飛返全數戰機，但受產線搬遷重啟及供應鏈中斷等因素影響，產生交運風險。

國防部指出，首批2架於今年10月2日飛抵空軍台東基地，陸續配合美方完成整備後分批飛交返國。

針對第3代陸區系統軍購案執行概況，國防部表示，規劃於109年至118年，編列87億餘元，主要採購通資節點154套、中繼系統24套、網管中心8套，現已分批獲裝中，全案預於118年完成。

至於「愛二性能提升及採購愛三」軍購案，國防部提到，全案規劃於96年至116年，編列1791億餘元，主要採購愛國者二型飛彈系統提升3套、愛國者三型飛彈系統6套及愛三增程彈102枚，現分批獲裝中，全案預計明年完成。

國防部表示，美軍購案共24案，21案進度正常，其中M1A2T戰車、彈簧刀300無人機、空降作戰傘具裝備等項目已於今年完成全數獲裝，今年將陸續獲得第3代陸區系統、人攜式刺針飛彈、魚叉飛彈海岸防衛系統、MS-110偵照莢艙、MQ-9B無人機等裝備。