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【專家之眼】國安高層赴國防大學演講的虛與實

聯合報／ 張競/中華戰略學會資深研究員
國安會副秘書長林飛帆日前赴國防大學演說。圖/取自林飛帆臉書
國安會副秘書長林飛帆日前赴國防大學演說。圖/取自林飛帆臉書

最近有許多昔日同僚質問筆者，為何對某位曾經身居國家安全體系要職、在退離後對於當前政局發表著述保持緘默，並未提出任何評論；同時亦有更多袍澤故舊，詢問我對於日前國家安全體系現職，但卻資格經歷充滿爭議首長，前往國軍負責戰略與指參層級教育院校，針對當前國家安全重要政策議題發表演講，為何亦毫無評論？

針對此等質疑與詢問，雖然試圖以耐心不斷解釋，但實在是難以安撫許多老朋友內心情緒，亦讓筆者不勝其擾；僅提出下列說明，希望能夠讓愛護筆者之讀者理解，為何筆者無意對前述兩事發表評論，當初刻意迴避，不願為此浪費唇舌真正理由。

首先必須指出，擔任國安首長或是在國家安全體系任職，假若在任職期間未曾就退職後所提意見，採取過具體行動加以實現，基本上就是事後在亂放馬後炮。假若當初因為目前所提建言內容，當時未能獲得政治領袖採納，卻未曾堅持本身觀點辭職明志，豈不是更加證明當初貪求官位捨不得俸祿待遇，亦不願為本身理想犧牲，如今期待提出建言後，由目前現職首長或是政治領袖代其實現，豈不是異想天開緣木求魚呢？

假若選美皇后當初未曾採取特定裝扮，如今人老珠黃，卻要求當代美女依其指導，穿著特定衣著與採用化妝風格，請問會不會讓人覺得時空錯亂，浮現嚴重違和感呢？所以不論退離現職之國安首長，以往身居何等高位，資歷如何充分完整，只要當時本身掌權時，未曾落實政策理念將其付諸實踐，退職後透過著述，不論是講到天花亂墜，其所持觀點都難以讓人接受。

反過頭來，現職國安體系政務首長，就是具有國家政務官員地位；只要思考不論以前是賣領帶抑或是當演員的咖，只要是能夠當上總統，就是具有實權總統。英雄不怕出身低，就怕就職後出洋相。所以當初筆者不願就此事評論，就是認為從以往經歷來否定現職國安首長，前往國軍院校就政策議題發表演講，其實並不是正確思考方向。

2022年1月23日，英國學者Elizabeth Bangs為嘲諷當時英國首相強森以及其黨羽時，曾經改寫切爾克斯人諺語：「當一頭公牛進入王宮，它不會變成國王，但王宮會變成牛棚。」，成為「小丑登入宮廷殿堂，還是不會成為君王，但會讓宮廷淪為馬戲班」。

其實中華文化博大精深，沐猴而冠、馬牛襟裾、虛有其表或是穿了龍袍，也不像皇帝等俗諺多不勝數；但與讓情緒失控以感性角度拼命挖苦，毋寧認真思考此位國安體系現職首長，對著具備充分行政歷練之軍事專業將校聽眾群，在闡述國家安全政策議題時，其演講內容究竟只是在空洞理念上打轉，抑或是能夠真正端出讓人看到牛肉在何處之大菜？

吾人須知若要將政策理念具體落實，而不是滿口唱高調說空話，就必須講得出來若欲落實整個政策理念之預算需求與逐年配置、人力估算與規劃方案，再加上法令配套與推動進程。不論是要追求任何政治理想，但在實際行政作為上，要將任何事情辦好，基本上就要掌握錢、法與人三個要素。否則就算成立個太上皇地位之指導機構或是委員會，亦要理解掌握與人間煙火相關之銀兩、人力與法條，否則永遠只是亂作白日夢機制。

現代國家行政運作，基本上就是「無錢寸步難行」；只有真正拿出真金白銀，整個行政體系與政府機關才可能真正啟動。沒有組織就沒有辦法動員人力，只有銀兩卻沒有人來辦事，其實也沒有辦法將事辦成。國家行政必須依據既定章法，特別是要將事情辦成，就要先解決法條規章，排除條規限制阻力與矛盾，否則整個國家機器就算具有無比堅強政治意志，到頭來還是原地打轉。

所以若要問此位國安政務首長演講是否適當，其實要去問當時聽眾，是否曾經提到過預算需求、人力規劃與法令配套，經過實際行政歷練，假若要跟專業軍事官員透過演講進行溝通，完全沒有提到錢、法與人，這種演講水準其實就跟電信詐騙不相上下。假若經由講話內容暴露出演講者本身水準，那真是獻醜不如藏拙；更證明一頭牛不論牽到何處，到頭來還會是頭牛！

國安 國防大學 國家安全 林飛帆

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