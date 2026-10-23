空射雄三相關零件疑陸製 中科院：主動查驗排除疑慮

中科院以「雄鷙專案」為名，研製空射版雄三飛彈，傳出通訊測試用濾波器為中國大陸製；中科院回應，為加強陸製品查驗作為，於測試時檢驗接頭疑為陸製品，即通知廠商來院說明，以排除陸製品疑慮，且尚未上通訊機與飛機聯測。

中科院研製的空射雄三飛彈以IDF經國戰機為載台，已於今年7月於九鵬外海一帶完成實彈射擊。

網路媒體風傳媒今天報導指出，空射雄三所使用遠距通訊機的濾波器模組，廠商提供的濾波器為中國製。

中科院回覆中央社記者詢問表示，雄鷙專案通訊測試用濾波器，是採空腔機械式被動元件，藉金屬腔體、共振結構及接頭組成，產生高頻濾波效果的精密加工零件，無電子料件與傳輸功能，目前零件仍在院內環境試驗階段，尚未上通訊機與飛機聯測。

中科院表示，本案是中科院為加強陸製品查驗作為，於測試時檢驗接頭疑為陸製品，即通知廠商來院說明，以排除陸製品疑慮。