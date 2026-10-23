日8艘巡視船躲薔琵航經台海 5艘中國大陸海警尾隨跟監

強颱薔琵侵襲台灣周邊海域，日本海上保安廳8艘巡視船昨天起沿台灣海峽中線南下避風，不料遭5艘中國大陸海警船尾隨跟監。海巡署今天表示，日方是在尊重我方執法權的程序下進行避風航行，符合國際法及海上人道互助精神，批評中國企圖趁颱風期間，藉由跟監外國公務船製造擁有台海管轄權，甚至將台灣海峽「內水化」的假象。

海巡署指出，受到薔琵颱風影響，日本海上保安廳8艘巡視船自昨天上午6時起，陸續沿台灣海峽中線由北往南航行，前往澎湖七美西南方、我國鄰接區外海域進行海上機動防颱，期間共有5艘中國海警船尾隨跟監，相關動態均由海巡署透過聯合情監偵系統全程掌握。

海巡署表示，依聯合國海洋法公約等國際法規定，台灣海峽屬國際水域，各國船舶在領海範圍外享有航行自由，日本巡視船為躲避颱風航行台海，符合國際法及人道原則，中國海警船卻利用自然災害，尾隨、監控外國公務船，試圖營造中國對台灣海峽擁有管轄權的假象。

海巡署強調，日本巡視船是在尊重我方海上執法權的程序下進行避風航行，充分尊重我方管轄權，台灣也本於人道及海上互助精神給予友善支持，中國不應藉颱風期間的船舶避風需求，企圖將台灣海峽「內水化」，挑戰國際海事秩序及航行自由。

海巡署表示，目前仍處於薔琵颱風防災期間，海巡人員除執行防颱勤務，也持續全天候掌握中國艦船在台灣周邊海域的活動，將視情況採取必要措施，維護台海航行自由及海域安全。