薔琵颱風來襲 國軍2萬官兵、3000機具待命救災

薔琵颱風來襲，國防部表示，已經動員2萬官兵、3000多部機具待命救災，並且也已派出預置兵力，隨時可協助應變。國防部長顧立雄今天也主持管制會議，提醒各作戰區配合中央及地方政府需求，投入災害防救工作。

國防部長顧立雄由參謀總長梅家樹、副總長執行官黃志偉等人陪同，在國防部應變中心召開管制會議，提醒各作戰區等單位，在確保官兵與營區安全前提下，配合中央災害應變中心及地方政府需求，投入災害防救工作。

國防部表示，國防部災害應變中心已在昨天完成一級開設，目前災防待命總兵力約20000人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計35類3000餘部均完成整備；針對災害潛勢區及低窪地區已經預置兵力、機具，以即時救援。另外，國軍各醫院也編組救護小組，可隨時投入醫療支援。

北部第三作戰區表示，配合地方政府災害防救需求，今天已經派遣救災兵力、戰術輪車、AAV7兩棲突擊車等車輛及機具，進駐新北市、宜蘭縣及新竹縣等14處地點，同時與地方政府保持密切聯繫，掌握災害潛勢及應變需求，確保能迅速應處救援。

薔琵颱風來襲，國防部表示，已經動員2萬官兵、3000多部機具待命防救災，並且也已派出預置兵力，隨時可協助應變。圖為北部第三作戰區官兵檢整抽水機等設備，準備投入救災。圖／第三作戰區提供