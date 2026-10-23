官兵集體向總統府申訴 憲兵隊長涉飆罵部屬、隱匿危安遭調職調查

台北憲兵隊隊長蔡正建上校，傳出多次用侮辱性字眼飆罵幹部及官兵，還多次隱匿重大官兵安全及自傷事件，遭官兵向國防部甚至總統府申訴。憲指部今天證實，此案明顯有領導統御及管理不當情事；已將當事人調離現職，並組成專案小組調查釐清。

台北憲兵隊負有衛戍台北博愛特區的重要職責，但傳出隊長蔡正建遭官兵集體向總統府及國防部申訴，習慣在部隊集合時及公開場合，用侮辱性或三字經字眼飆罵高階幹部及官兵，造成官兵紛紛萌生退意。

此外根據爆料，今年5月有一名下士在操演時受傷骨折，卻遭隊長及幹部下令「不要讓長官知道」而拒絕當場派出救護車送醫，且刻意避開軍方醫院，轉送民間醫院；今年8月漢光演習期間，一名上兵因勤務疏失遭嚴厲責難險些自傷，也遭到隱匿未報。據傳憲兵指揮部直到昨日才大動作派遣參謀長等高階幹部展開調查，已將主官調離現職、靜候調查。

憲兵指揮部今天表示，接獲相關陳情後，即成立專案小組，就違法、違紀內容進行行政調查，全面釐清事實及相關人員疏責。

憲指部指出，本案經調查明顯有領導統御及內部管理不當情事；為確保調查公正客觀，已將主官調離現職、靜候調查。案情及責任歸屬，持續由專案小組依事證逐項釐清。

憲指部強調，國軍絕不容許任何形式之不當對待、隱匿通報或濫用職權等情事；針對受影響官兵，已同步啟動醫療協助與心理輔導機制。全案將本「毋枉毋縱、調查從速、處置從嚴」原則辦理，如經查證確有違失，將依相關法令嚴正追究行政、刑事及懲戒責任，絕不護短。