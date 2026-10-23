古寧頭戰役77周年...金防部太武山追思先烈 百餘人致敬忠勇英魂

今年適逢古寧頭戰役77周年，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金門太武山公墓舉行追思祭悼典禮，緬懷當年浴血奮戰、捍衛家園的陣亡將士，典禮由金防部指揮官黃先任與金門縣長陳福海擔任主祭官，中央、地方首長及防區官兵代表等百餘人出席，向為國捐軀的先烈致敬，在莊嚴肅穆的儀式中傳承忠勇衛國精神。

這項追思典禮上午9點多在太武山公墓忠烈殿舉行，與會人員向先烈靈位上香致敬，隨後前往陣亡將士墓區獻花、默哀，表達追思與敬意，金防部官兵也逐一在陣亡將士墓碑前插置國旗、上香，緬懷先烈為保衛國家所作的犧牲奉獻，祈願英靈長眠安息，場面肅穆感人。

出席者包括行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、退輔會金門榮民服務處長劉信義，以及縣警、消防局長、縣府一級主管、防區重要幹部與官兵代表等，共同追悼為國捐軀的將士。

金防部表示，古寧頭戰役是國軍保衛臺灣的重要勝仗，見證先賢先烈以生命捍衛中華民國的歷史。這場戰役不僅是金門戰地歷史的重要篇章，也彰顯軍民團結、官兵堅定意志的重要性，成為國軍世代傳承的精神支柱。

金防部指出，經過歷代軍民的努力，今日金門已逐步走出戰火陰影，發展為安居樂業的民主之島，但金門仍肩負守護國家安全的重要任務，是捍衛民主自由的前線堡壘。防區官兵將持續秉持「捍衛國家主權、守護臺海和平」的信念，堅守崗位、忠誠履行保國衛民的使命，守護國家安全與人民福祉。

今年適逢古寧頭戰役77週年，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金門太武山公墓舉行追思祭悼典禮，金防部官兵逐一在陣亡將士墓碑前插置國旗、上香，緬懷先烈為保衛國家所作的犧牲奉獻。圖／金防部提供

今年適逢古寧頭戰役77週年，陸軍金門防衛指揮部今天上午在金門太武山公墓舉行追思祭悼典禮，金防部官兵在陣亡將士墓碑前插置國旗、上香。圖／金防部提供

今年適逢古寧頭戰役77週年，陸軍金門防衛指揮部今天在金門太武山公墓舉行追思祭悼典禮。圖／金防部提供