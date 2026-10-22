颱風薔琵來襲 國軍2萬兵力待命救援

颱風薔琵來襲，國防部今天表示，已完成災害應變中心一級開設，目前災防待命總兵力約2萬人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計35類3000輛（部）均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，以利即時救援。

國防部晚間發布新聞稿表示，因應颱風薔琵來襲，國防部今天完成災害應變中心一級開設，並召開管制會議，要求各作戰區，配合地方政府，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況，周延兵力預置與裝備部署，協助執行各項災防工作。

國防部進一步表示，國軍部隊目前災防待命總兵力約2萬人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計35類3000輛（部）均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，以利即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

國防部強調，後續將掌握颱風行經路線，與中央、地方政府保持密切聯繫，在確保官兵安全前提下，做好各項災防準備工作，協力守護家園，確保民眾生命財產安全。