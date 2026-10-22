影／薔琵強風襲成功嶺！預校地墊掀翻了 特戰官兵臨危不亂展戰力

睽違9年的台中成功嶺營區10月31日開放，國防部十軍團今舉行全兵力預校。受薔琵強烈颱風外圍環流與東北季風雙重影響，預校現場強風陣陣，地面陣風甚至一度達20節，強勁陣風更掀翻格鬥演練海綿地墊，特戰官兵臨危不亂完成演練，展現國軍精湛的訓練成果。

今日全兵力預校雖然受到天候考驗，但各項操演依然精彩。空中科目包括AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M 黑鷹直升機快速繩降，以及CH-47SD運輸直升機突擊機降等，皆克服強風順利完成任務；無人機與神龍小組跳傘因安全因素取消。

身穿迷彩服、塗抹臉部偽裝膏的特戰官兵展現極佳的心理素質與臨場應變能力，頂著強風依然動作迅速、姿勢標準，突然一陣強風來襲，掀翻地墊，官兵們依舊臨危不亂繼續進行近身格鬥與對戰演練，完美展現國軍平時紮實嚴謹的訓練成果。

在安全防護方面，軍方現場說明指出，今日地面陣風達20節，已超過18節的放行標準。十軍團政戰主任梁庭蔚少將表示，基於強颱來襲前的風力及安全考量，原規劃的「無人機動態操演」與招牌「神龍小組」定點跳傘科目決議取消。