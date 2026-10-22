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林飛帆國防大學演講說了什麼？現場人士：再闡述一次「小橘書」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆在國防大學演說。圖/取自林飛帆臉書
國安會副秘書長林飛帆在國防大學演說。圖/取自林飛帆臉書

國安會副秘書長林飛帆20日到國防大學對全體受訓軍官發表演講，消息曝光引起爭議。林飛帆今天透過臉書表示，面對新型態複合式的威脅，政府正在建構的全社會防衛韌性，聚焦在「政府持續」、「民生機能維繫」、「必要時支援軍事需求」三大核心目標：他感謝國防大學的邀請，可以分享政府這兩年在「全社會防衛韌性」的政策準備。

依據在場人士透露，林飛帆這篇「國防大學全社會防衛韌性專題講座」，基本內容與先前他主導編纂並發給全國民眾、俗稱「小橘書」的「台灣全民安全指引」相近。包括說明台灣為何需要全社會防衛韌性，並整理了政府目前正在進行的工作。

林飛帆特別提及中國修訂「國防動員法」，強調中國正在整合軍事、經濟、科技、交通、能源與社會資源，因此當對手具備整合全社會資源的能力，台灣也須以全社會的方式準備防衛。對於政府正在推動的全社會防衛韌性措施，這篇演講算是不錯的入門介紹。但對一場聽眾都是國軍中階軍官的「專題講座」而言，內容顯得過於「大眾化」，缺乏「門道」與新意，描繪政策願景的篇幅多，如何執行落實的著墨少。

例如，演講中列舉了政府各項相關政策，例如內政部提出全國訓練14.1萬名防災士，以及建立通訊備援，完成物資盤點，舉辦城鎮韌性演習等。但對於防災士的實際可動員率、動員時間、任務完成率等，則並未提及。同樣道理，通訊在主系統失效後需要多久恢復？可恢復到什麼程度？物資盤點之外，在遭封鎖情況下的可供應天數、配送成功率如何？以及將「萬安」、「民安」演習合併改稱防衛韌性演習後，是否暴露出哪些缺失？後續改善狀況如何等，也未提及。

另外演講多次提到軍民整合、跨部門協作、分散式指揮，卻未充分說明不同組織間的權責關係，以及相關的法律授權、指揮權責與資源優先順序。例如軍事需求與民生需求衝突時，以誰優先？醫療資源如何分配給軍人與平民的需求？中央與地方若對撤離之類決策有不同意見，誰有最後決定權？對於稀缺資源的分配與政策取捨，相關討論付之闕如，也沒有權責設計，所謂「整合」可能只剩下行政上的協調口號。

此外，報告中以六頁篇幅，強調中國軍費增加，介紹灰色地帶威脅及國防動員制度，論證台灣必須建立全社會韌性。然而演講沒有充分討論防衛韌性政策本身的潛在風險，包括軍民整合是否導致加民間設施遭攻擊的風險？ 國家動員與民間自主之間如何取得平衡？ 高度強調戰爭威脅，是否可能造成民眾疲乏或不信任？防衛準備如何兼顧民主監督、資訊透明與個人權利？

國安會副秘書長林飛帆到國防大學演講「全社會防衛韌性專題講座」，基本內容與他主導編纂發給民眾、俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》相近。圖／讀者提供
國安會副秘書長林飛帆到國防大學演講「全社會防衛韌性專題講座」，基本內容與他主導編纂發給民眾、俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》相近。圖／讀者提供

林飛帆 小橘書 國防大學 演講

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