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成功嶺選前開放營區引熱議！十軍團：國軍立場超然、競選小物請留車上
中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校。由於開放時間距離11月28日九合一選舉投票日不到1個月，引發討論。十軍團政戰主任梁庭蔚少將今受訪時說，當天營區門哨及各接駁點都會編組人員安檢與接待，民眾上接駁車前，也會宣導國軍行政中立、立場超然。
梁庭蔚說明，這次成功嶺營區開放，是睽違9年再度舉辦，將有黑鷹、CH-47SD直升機機降突擊、M1A2T戰車靜態展示及八輪甲車試乘等活動，因薔琵颱風來襲延後一周，在31日上午8時開放入場，軍方也在台鐵成功站、新烏日站、水湳轉運中心、經貿6停車場，及成功副供站等5處提供免費接駁專車。
梁庭蔚說，希望民眾配合將競選小物或旗幟、扇子等相關物品留在自己車上，可避免一些不必要的誤會，接駁點直接放回車上最方便；穿著競選背心者也會在大門口或接駁站請對方先脫下；只要持有中華民國身分證等附相片證件、確認具中華民國國籍，都歡迎入營。
至於安檢是否檢查包包？梁庭蔚說明，人員是檢查民眾外觀，提醒哪些物品要取下、放回車上，「是以勸導為主」。他表示，營區內也請烏日分局警力協助勸導，由警方負責維安及協助秩序維護。
十軍團說明，為恪遵行政中立原則，營區內請勿穿著、配戴或攜帶具特定候選人標識、政黨宣傳或具政治色彩的服裝、旗幟及相關物品；手機切勿使用定位打卡功能，採訪期間也嚴禁在營區內使用空拍機，或用臉書等社群媒體直播。
十軍團提醒，到場民眾務必隨身攜帶身分證、駕照或健保本等附相的有效證件，以利快速查驗入營。
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