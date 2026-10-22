快訊

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

為王國贊背債3千萬！張秀卿遭疑「假離婚」提告了 淚喊：我也是受害者

聽新聞
0:00 / 0:00

成功嶺選前開放營區引熱議！十軍團：國軍立場超然、競選小物請留車上

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
十軍團政戰主任梁庭蔚少將受訪。記者趙容萱／攝影
十軍團政戰主任梁庭蔚少將受訪。記者趙容萱／攝影

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校。由於開放時間距離11月28日九合一選舉投票日不到1個月，引發討論。十軍團政戰主任梁庭蔚少將今受訪時說，當天營區門哨及各接駁點都會編組人員安檢與接待，民眾上接駁車前，也會宣導國軍行政中立、立場超然。

梁庭蔚說明，這次成功嶺營區開放，是睽違9年再度舉辦，將有黑鷹、CH-47SD直升機機降突擊、M1A2T戰車靜態展示及八輪甲車試乘等活動，因薔琵颱風來襲延後一周，在31日上午8時開放入場，軍方也在台鐵成功站、新烏日站、水湳轉運中心、經貿6停車場，及成功副供站等5處提供免費接駁專車。

梁庭蔚說，希望民眾配合將競選小物或旗幟、扇子等相關物品留在自己車上，可避免一些不必要的誤會，接駁點直接放回車上最方便；穿著競選背心者也會在大門口或接駁站請對方先脫下；只要持有中華民國身分證等附相片證件、確認具中華民國國籍，都歡迎入營。

至於安檢是否檢查包包？梁庭蔚說明，人員是檢查民眾外觀，提醒哪些物品要取下、放回車上，「是以勸導為主」。他表示，營區內也請烏日分局警力協助勸導，由警方負責維安及協助秩序維護。

十軍團說明，為恪遵行政中立原則，營區內請勿穿著、配戴或攜帶具特定候選人標識、政黨宣傳或具政治色彩的服裝、旗幟及相關物品；手機切勿使用定位打卡功能，採訪期間也嚴禁在營區內使用空拍機，或用臉書等社群媒體直播。

十軍團提醒，到場民眾務必隨身攜帶身分證、駕照或健保本等附相的有效證件，以利快速查驗入營。

台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示CH-47SD運輪直升機突擊機。記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示CH-47SD運輪直升機突擊機。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示UH-69M黑鷹直升機快速繩降。記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示UH-69M黑鷹直升機快速繩降。記者趙容萱／攝影

成功嶺 國軍 薔琵颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

睽違9年！成功嶺營區10/31開放 神龍小組跳傘、M1A2T戰車同框亮相

成功嶺開放預演 特戰官兵無懼風勢搭黑鷹繩降展戰力

薔琵恐撲台 今年唯一成功嶺營區開放活動延至10月31日

升大學英聽一試9萬人報名 今開放查詢試場分配表

相關新聞

成功嶺選前開放營區引熱議！十軍團：國軍立場超然、競選小物請留車上

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校。由於開放時間距離11月28日九合一選舉投票日不到1個月，引發討論。十軍團政戰主任梁庭蔚少將今受訪時說，當天營區門哨及各接駁點都會編組人員安檢與接待，民眾上接駁車前，也會宣導國軍行政中立、立場超然。

睽違9年！成功嶺營區10/31開放 神龍小組跳傘、M1A2T戰車同框亮相

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，展示AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輪直升機突擊機，以及戰技操演綜合格鬥等，M1A2T戰車也是首亮相。受強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，神龍小組定點跳傘因安全考量取消。

影／強風夾擊！成功嶺開放全兵力預校 神龍跳傘取消、黑鷹硬核繩降

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，雖面臨強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，動態操演包括AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機在強風下完成任務，招牌的神龍小組定點跳傘，因風速超過安全限制取消。

影／成功嶺睽違9年開放民眾參訪 強颱薔琵來襲延至10月31日舉行

陸軍第十軍團指揮部今天上午在台中成功嶺營區舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」。考量「薔琵颱風」可能帶來的風雨影響，為確保活動表演、設施及參加者的安全，原訂於10月24日（六）舉辦的正式開放活動，將順延至10月31日（六）上午8時準時開放入場。

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。