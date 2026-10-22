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成功嶺開放預演 特戰官兵無懼風勢搭黑鷹繩降展戰力

中央社／ 台中22日電

陸軍今天進行成功嶺營區開放預演，由於風勢影響使神龍小組定點跳傘取消，陸軍特戰部隊官兵無懼風勢，執行空中突擊作戰操演，搭乘UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降清剿目標區假想敵，展現國軍立體攻防堅實戰力。

為增進全民國防教育成效，陸軍原本規劃24日舉辦成功嶺營區開放活動，但受到颱風薔琵影響，陸軍昨天宣布，考量颱風薔琵影響及活動風險，為確保參與民眾安全，調整至31日上午8時至下午3時同樣於成功嶺舉行。

陸軍第十軍團指揮部上午在成功嶺舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」，受到風勢影響使得原定進行的無人機動態操演取消，陸軍神龍小組定點跳傘也因為地面陣風達20浬，超過18浬的跳傘放行標準而取消。

成功嶺營區是國軍在中部地區的軍事重鎮，也是當年大專集訓的所在地，今天動態操演期間，不時可以聽到遠方靶場傳來的槍聲，以及在營區內看到新兵訓練、替代役基礎訓練的班隊通過。

動態操演首先由航空602旅5架AH-1W攻擊直升機以大雁隊型，以空中分列式通過成功嶺介壽台上空，透過嚴密編隊呈現平日辛勤訓練成果，隨後由602旅與陸軍特戰指揮官兵執行空中突擊作戰操演。

陸軍特戰指揮部官兵搭乘黑鷹直升機飛抵介壽台前方操演場地，6位特戰官兵透過繩降垂降到地面，隨即建立環形警戒占領著陸場，並施放M18煙霧彈引導CH-47SD運輸直升機著陸。

陸軍指出，特戰官兵自黑鷹直升機垂降高度約3層樓高，是人類高度恐懼警戒值，沒有吊帶與扣環，仰賴雙手、雙腳夾緊直徑11公分的粗繩，依賴機上橫掛的固定點，在安全官指示下迅速落地，今天使用的快速繩可承載7600公斤重量。

特戰官兵開著特戰突擊車與ATV越野車自CH-47SD運輸直升機內駛出，與已經占領著陸場的特戰6人小組共同合作，逐步清剿假想敵，特戰官兵配賦T91步槍搭配內紅點瞄具與3倍鏡，並配備T75K3手槍以利近距離接戰。

成功嶺營區開放的靜態陳展裝備也在今天就定位，M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統、愛國者防空飛彈、雄風二型機動飛彈車等裝備一字排開，呈現國軍建軍成果。

十軍團政戰主任梁庭蔚少將受訪指出，這次是大台中地區睽違9年的營區開放，透過展演呈現國軍近期的進步與官兵平時紮實訓練成果，由於受到颱風影響延至31日舉行開放，歡迎民眾屆時共襄盛舉。

602旅作戰隊處長李東軒中校表示，作戰隊的主戰裝備為UH-60M黑鷹直升機，具備全天候快速機動能力，今天執行科目為空中突擊作戰，透過直升機快速機動特性，將兵火力迅速投放至關鍵地區，在戰局緊迫時，可突破地形限制，迅速增援地面部隊，開創有力態勢。

李東軒表示，由於今天風速大，且採順風進場，所以飛行員針對高度前置量與進場速度都有做調整，且今天進場時風速增強，空管台也針對地面風速、風向，提醒飛行員立即調整。

成功嶺 特戰 陸軍

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