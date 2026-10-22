睽違9年！成功嶺營區10/31開放 神龍小組跳傘、M1A2T戰車同框亮相

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，展示AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輪直升機突擊機，以及戰技操演綜合格鬥等，M1A2T戰車也是首亮相。受強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，神龍小組定點跳傘因安全考量取消。

今年的動態操演包含「AH1W玫擊直升機空中分列式」、「UH-69M黑鷹直升機快速繩降」、「CH-47SD運輪直升機突擊機降」、「無人機動態操演」、「神龍小組」定點跳傘，以及特戰勇支拳拳到肉的綜合格鬥。

靜態裝備陳展區有M1A2T戰車、海馬士多管火箭、陸射劍二飛彈車等最新戰力同框亮相；更有AH-1WV眼鏡蛇直升機、雷霆2000火箭車、海軍雄風飛彈發射車、空軍愛國者發射架及天弓三型機動垂直發射架等三軍裝備一字排開；更規畫「八輪甲車試乘」及「火砲底火試拉」等體驗活動。

陸軍十軍團政戰主任梁庭蔚少將說，成功嶺營區開放為睽違9年，今年再度開放，這次的展演，展現國軍精實進步，以及官兵扎實的訓練成果，凝聚全民國防的共識。今年的營區開放，因應應「薔琵颱風」可能帶來風雨影響，原規畫10月24日開放考慮民眾的安全以及整場活動的順利，在審慎評估後，順延至10月31日周六，活動精彩可期，歡迎全體國人參與盛會。

十軍團說明，成功嶺營區開放時間為10月31日上午8時，為避免周邊車潮壅塞，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，十軍團也貼心在台鐵成功站、新烏日站、水湳轉運中心、經貿6停車場，及成功副供站等5處提供免費接駁專車，並提醒到場民眾務必隨身攜帶身分證、駕照或健保本等附相的有效證件，以利快速查驗入營。

台中成功嶺營區開放今全兵力預校，M1A2T戰車首亮相。記者趙容萱／攝影

台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示CH-47SD運輪直升機突擊機。記者趙容萱／攝影