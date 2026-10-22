快訊

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

張榮發基金會討10億！突加告張國煒7人 曝兒女已獲700億不用錦上添花

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

聽新聞
0:00 / 0:00

影／強風夾擊！成功嶺開放全兵力預校 神龍跳傘取消、黑鷹硬核繩降

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示UH-69M黑鷹直升機快速繩降。記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區開放今全兵力預校，展示UH-69M黑鷹直升機快速繩降。記者趙容萱／攝影

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，雖面臨強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，動態操演包括AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機在強風下完成任務，招牌的神龍小組定點跳傘，因風速超過安全限制取消。

陸軍航空602旅突擊直升機作戰隊中校處長李東軒說明，今天參演的機型主戰裝備為UH-60M 黑鷹直升機，也是今日與特戰部隊共同執行神降任務的直升機，主要任務為空中突擊、空中運補及傷患後送，具備全天候快速機動作戰能力，也是地面部隊空中的最佳後盾，今天操作的科目為空中突擊。

李東軒說明，空中突擊作戰是利用直升機快速機動特性，將兵火力迅速投放至關鍵地區，在最短的時間內提供增援防線。除了減少地面部隊的反應時間，更是提供指揮官戰場節奏的掌握能力。在戰局緊迫時，可突破地形限制，迅速增援地方的地面部隊，開創有利態勢。本次參演，對我們來說不僅是一項任務，更是肩負全民國防的責任，期許全民能更了解國軍紮實的訓練，以及保衛國家的決心。

李東軒指出，我們在平時訓練的時候都有飛機的風速限制，那今日神龍小組跳傘因為達到我們的限制範圍內，所以無法執行本時任務。今天風速大，因此黑鷹直升機飛行員剛才在進場的時候，風速有明顯增強，所以空管台針對地面的風速、風向，提醒飛行員要立即的執行調整。

跳傘 成功嶺 黑鷹直升機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

1990 年代末期裁軍計畫「精實案」 一度造成役男入伍大塞車

英國將派颱風戰機協防沙烏地 防範葉門叛軍空襲

薔琵恐撲台 今年唯一成功嶺營區開放活動延至10月31日

強颱薔琵逼近！日氣象廳公布最新預測路徑 日航全日空宣布取消航班

相關新聞

睽違9年！成功嶺營區10/31開放 神龍小組跳傘、M1A2T戰車同框亮相

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，展示AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輪直升機突擊機，以及戰技操演綜合格鬥等，M1A2T戰車也是首亮相。受強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，神龍小組定點跳傘因安全考量取消。

影／強風夾擊！成功嶺開放全兵力預校 神龍跳傘取消、黑鷹硬核繩降

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，雖面臨強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，動態操演包括AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機在強風下完成任務，招牌的神龍小組定點跳傘，因風速超過安全限制取消。

影／成功嶺睽違9年開放民眾參訪 強颱薔琵來襲延至10月31日舉行

陸軍第十軍團指揮部今天上午在台中成功嶺營區舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」。考量「薔琵颱風」可能帶來的風雨影響，為確保活動表演、設施及參加者的安全，原訂於10月24日（六）舉辦的正式開放活動，將順延至10月31日（六）上午8時準時開放入場。

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

2026年名古屋亞運禁止觀眾攜帶中華民國國旗與日本旭日軍旗入場，戰後日本海上自衛隊艦艇沿用過去的旭日旗，因此再成焦點。這面旗幟源自日本明治天皇時代的軍旗，戰後仍被海上自衛隊保留，卻也因侵略歷史屢遭外界批評。 中華民國受限奧會模式，無法在亞運賽事使用具有主權象徵的任何符號，但是日本的16道紅色光芒旭日旗，自明治時期創設以來，至今為海上自衛隊沿用，卻也是禁止使用項目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。