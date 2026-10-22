影／強風夾擊！成功嶺開放全兵力預校 神龍跳傘取消、黑鷹硬核繩降

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，雖面臨強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，動態操演包括AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機在強風下完成任務，招牌的神龍小組定點跳傘，因風速超過安全限制取消。

陸軍航空602旅突擊直升機作戰隊中校處長李東軒說明，今天參演的機型主戰裝備為UH-60M 黑鷹直升機，也是今日與特戰部隊共同執行神降任務的直升機，主要任務為空中突擊、空中運補及傷患後送，具備全天候快速機動作戰能力，也是地面部隊空中的最佳後盾，今天操作的科目為空中突擊。

李東軒說明，空中突擊作戰是利用直升機快速機動特性，將兵火力迅速投放至關鍵地區，在最短的時間內提供增援防線。除了減少地面部隊的反應時間，更是提供指揮官戰場節奏的掌握能力。在戰局緊迫時，可突破地形限制，迅速增援地方的地面部隊，開創有利態勢。本次參演，對我們來說不僅是一項任務，更是肩負全民國防的責任，期許全民能更了解國軍紮實的訓練，以及保衛國家的決心。

李東軒指出，我們在平時訓練的時候都有飛機的風速限制，那今日神龍小組跳傘因為達到我們的限制範圍內，所以無法執行本時任務。今天風速大，因此黑鷹直升機飛行員剛才在進場的時候，風速有明顯增強，所以空管台針對地面的風速、風向，提醒飛行員要立即的執行調整。