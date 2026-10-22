影／成功嶺睽違9年開放民眾參訪 強颱薔琵來襲延至10月31日舉行

陸軍第十軍團指揮部今天上午在台中成功嶺營區舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」。考量「薔琵颱風」可能帶來的風雨影響，為確保活動表演、設施及參加者的安全，原訂於10月24日（六）舉辦的正式開放活動，將順延至10月31日（六）上午8時準時開放入場。

本次預校展現了國軍精銳戰力，動態操演包含AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降、無人機操演，以及神龍小組高空精準著陸與特戰勇士綜合格鬥。靜態裝備展區同樣亮點十足，包括國人高度矚目的M1A2T戰車、海馬士多管火箭、陸射劍二飛彈車等最新裝備均同框亮相，另有雷霆2000火箭車、愛國者及天弓三型飛彈發射架等三軍裝備一字排開。 正式活動當天更特別規劃「八輪甲車試乘」及「火砲底火試拉」等體驗，讓民眾能親身感受震撼體驗。

陸軍航空特戰指揮部航空602旅突擊直升機作戰隊中校處長李東軒於受訪時表示，主戰裝備為UH-60M黑鷹直升機，今日與特戰部隊共同執行「神降任務」的直升機支援。黑鷹直升機的主要任務包含空中突擊、空中運補及傷患後送，具備全天候快速機動作戰能力，為地面部隊空中的最佳後盾。今日操作的空中突擊科目，是利用直升機快速機動的特性，將兵火力迅速投放至關鍵地區，在最短時間內提供增援防線，不僅能減少地面的反應時間，更能提供指揮官掌控戰場節奏的能力。

針對媒體詢問今日地表風力較強對飛行訓練的影響，李東軒說明，平時訓練皆設有飛機風速限制，因今日跳傘風速已達到限制範圍內，地面風速達13節、空中達18節，且適逢順風進場，風速有明顯增強，飛行員在執行科目時必須提前做好前置量與進場速度的調整，並透過空管臺隨時提醒飛行員修正。基於安全考量，今日部分空中突擊與神降任務科目因而無法完整執行。

十軍團政戰主任少將梁庭蔚表示，此次展演旨在展現國軍近年進步與平時精實訓練的成果，並藉此拉近軍民距離，凝聚全民國防共識。 然而，受到強颱來襲的風力與安全考量，原定於 10 月 24 日舉行的營區開放活動，經審慎評估後，順延至 10 月 31 日星期六舉行。

特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影

CH-47SD運輸直升機突擊機降展演。記者黃仲裕／攝影

CH-47SD運輸直升機突擊機降。記者黃仲裕／攝影

特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影

UH-60M黑鷹直升機進行快速繩降。記者黃仲裕／攝影