快訊

烏克蘭保住75%國土就停戰？澤倫斯基鬆口：願凍結現有戰線

世新校務改革惹議！教育部直指重大疏失瑕疵 1情況恐砍補助和招生名額

蘇聯坦克開進布拉格！1968年老百姓如何面對巨變

聽新聞
0:00 / 0:00

影／成功嶺睽違9年開放民眾參訪 強颱薔琵來襲延至10月31日舉行

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
UH-60M黑鷹直升機進行快速繩降。記者黃仲裕／攝影
UH-60M黑鷹直升機進行快速繩降。記者黃仲裕／攝影

陸軍第十軍團指揮部今天上午在台中成功嶺營區舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」。考量「薔琵颱風」可能帶來的風雨影響，為確保活動表演、設施及參加者的安全，原訂於10月24日（六）舉辦的正式開放活動，將順延至10月31日（六）上午8時準時開放入場。

本次預校展現了國軍精銳戰力，動態操演包含AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降、無人機操演，以及神龍小組高空精準著陸與特戰勇士綜合格鬥。靜態裝備展區同樣亮點十足，包括國人高度矚目的M1A2T戰車、海馬士多管火箭、陸射劍二飛彈車等最新裝備均同框亮相，另有雷霆2000火箭車、愛國者及天弓三型飛彈發射架等三軍裝備一字排開。 正式活動當天更特別規劃「八輪甲車試乘」及「火砲底火試拉」等體驗，讓民眾能親身感受震撼體驗。

陸軍航空特戰指揮部航空602旅突擊直升機作戰隊中校處長李東軒於受訪時表示，主戰裝備為UH-60M黑鷹直升機，今日與特戰部隊共同執行「神降任務」的直升機支援。黑鷹直升機的主要任務包含空中突擊、空中運補及傷患後送，具備全天候快速機動作戰能力，為地面部隊空中的最佳後盾。今日操作的空中突擊科目，是利用直升機快速機動的特性，將兵火力迅速投放至關鍵地區，在最短時間內提供增援防線，不僅能減少地面的反應時間，更能提供指揮官掌控戰場節奏的能力。

針對媒體詢問今日地表風力較強對飛行訓練的影響，李東軒說明，平時訓練皆設有飛機風速限制，因今日跳傘風速已達到限制範圍內，地面風速達13節、空中達18節，且適逢順風進場，風速有明顯增強，飛行員在執行科目時必須提前做好前置量與進場速度的調整，並透過空管臺隨時提醒飛行員修正。基於安全考量，今日部分空中突擊與神降任務科目因而無法完整執行。

十軍團政戰主任少將梁庭蔚表示，此次展演旨在展現國軍近年進步與平時精實訓練的成果，並藉此拉近軍民距離，凝聚全民國防共識。 然而，受到強颱來襲的風力與安全考量，原定於 10 月 24 日舉行的營區開放活動，經審慎評估後，順延至 10 月 31 日星期六舉行。

特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影
特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影

CH-47SD運輸直升機突擊機降展演。記者黃仲裕／攝影
CH-47SD運輸直升機突擊機降展演。記者黃仲裕／攝影

CH-47SD運輸直升機突擊機降。記者黃仲裕／攝影
CH-47SD運輸直升機突擊機降。記者黃仲裕／攝影

特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影
特戰勇士進行拳拳到肉的綜合格鬥。記者黃仲裕／攝影

UH-60M黑鷹直升機進行快速繩降。記者黃仲裕／攝影
UH-60M黑鷹直升機進行快速繩降。記者黃仲裕／攝影

陸軍十運團今天在成功嶺舉行「營區開放全兵力預校媒體邀訪活動」。記者黃仲裕／攝影
陸軍十運團今天在成功嶺舉行「營區開放全兵力預校媒體邀訪活動」。記者黃仲裕／攝影

成功嶺 薔琵颱風 黑鷹直升機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵恐撲台 今年唯一成功嶺營區開放活動延至10月31日

薔琵襲台周五有望颱風假？侯友宜：北北基桃周四晚間統一宣布

1990 年代末期裁軍計畫「精實案」 一度造成役男入伍大塞車

強颱薔琵逼近！日氣象廳公布最新預測路徑 日航全日空宣布取消航班

相關新聞

影／強風夾擊！成功嶺開放全兵力預校 神龍跳傘取消、黑鷹硬核繩降

中部民眾睽違9年的台中成功嶺營區開放預計10月31日登場，國防部十軍團今舉辦全兵力預校，雖面臨強烈颱風薔琵外圍環流與東北季風雙重影響，動態操演包括AH1W攻擊直升機空中分列式、UH-69M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機在強風下完成任務，招牌的神龍小組定點跳傘，因風速超過安全限制取消。

影／成功嶺睽違9年開放民眾參訪 強颱薔琵來襲延至10月31日舉行

陸軍第十軍團指揮部今天上午在台中成功嶺營區舉辦「營區開放全兵力預校暨媒體邀訪活動」。考量「薔琵颱風」可能帶來的風雨影響，為確保活動表演、設施及參加者的安全，原訂於10月24日（六）舉辦的正式開放活動，將順延至10月31日（六）上午8時準時開放入場。

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

2026年名古屋亞運禁止觀眾攜帶中華民國國旗與日本旭日軍旗入場，戰後日本海上自衛隊艦艇沿用過去的旭日旗，因此再成焦點。這面旗幟源自日本明治天皇時代的軍旗，戰後仍被海上自衛隊保留，卻也因侵略歷史屢遭外界批評。 中華民國受限奧會模式，無法在亞運賽事使用具有主權象徵的任何符號，但是日本的16道紅色光芒旭日旗，自明治時期創設以來，至今為海上自衛隊沿用，卻也是禁止使用項目。

「台灣太遠」 美軍方投資本土半導體

國會山報報導，美國總統川普廿日宣布，五角大廈將投資十五億美元（約新台幣四七七億元），擴大北卡州的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前晶片全都在台灣製造，「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。