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強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災
強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。
氣象署昨晚11時30分發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含東北部海面、東南部海面及巴士海峽。由於颱風在過去一段時間預測路徑不斷朝台灣靠近，氣象署預計今天中午前後發布陸上颱風警報，北部地區、宜蘭及花蓮都有機會被暴風圈籠罩。
陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，經評估後決定於今天上午1000時終止「陸勝二號」演習。
教準部指出，災防整備攸關民眾安危，參演部隊返回駐地後，接續各項災防整備及預置兵力派遣等工作，做好防颱應變準備，以利颱風期間視需要投入災害防救任務，確保民眾生命財產安全。
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