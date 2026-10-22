快訊

台股開高一度漲近450點！台光電亮燈漲停、台積電站回5日線

周五放颱風假？侯友宜：周五雨量達停班課標準

蔡天鳳碎屍案鄰居出庭！曝聽「電鋸＋撞擊聲」 晚上飄湯香味勾食慾

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，為給予操演部隊防災整備時間，已決定終止陸勝二號演習。聯合報系資料照
強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，為給予操演部隊防災整備時間，已決定終止陸勝二號演習。聯合報系資料照

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

氣象署昨晚11時30分發布海上颱風警報，首波警戒範圍包含東北部海面、東南部海面及巴士海峽。由於颱風在過去一段時間預測路徑不斷朝台灣靠近，氣象署預計今天中午前後發布陸上颱風警報，北部地區、宜蘭及花蓮都有機會被暴風圈籠罩。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，經評估後決定於今天上午1000時終止「陸勝二號」演習。

教準部指出，災防整備攸關民眾安危，參演部隊返回駐地後，接續各項災防整備及預置兵力派遣等工作，做好防颱應變準備，以利颱風期間視需要投入災害防救任務，確保民眾生命財產安全。

演習 氣象署 宜蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

薔琵可能登陸？粉專估中午陸警 暴風圈幾乎籠罩全台灣

颱風薔琵最快深夜海警 北部山區10月23日防大豪雨

薔琵已達最強巔峰 賈新興估明晨海警明晚陸警…桃園以北、宜蘭快防颱

相關新聞

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

2026年名古屋亞運禁止觀眾攜帶中華民國國旗與日本旭日軍旗入場，戰後日本海上自衛隊艦艇沿用過去的旭日旗，因此再成焦點。這面旗幟源自日本明治天皇時代的軍旗，戰後仍被海上自衛隊保留，卻也因侵略歷史屢遭外界批評。 中華民國受限奧會模式，無法在亞運賽事使用具有主權象徵的任何符號，但是日本的16道紅色光芒旭日旗，自明治時期創設以來，至今為海上自衛隊沿用，卻也是禁止使用項目。

「台灣太遠」 美軍方投資本土半導體

國會山報報導，美國總統川普廿日宣布，五角大廈將投資十五億美元（約新台幣四七七億元），擴大北卡州的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前晶片全都在台灣製造，「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

國安局：陸製造「海域管轄」灰色地帶行動增

共軍前天再次對台發動「聯合戰備警巡」暨「遠海長航」的針對性軍事行動，國安局長蔡明彥今天將列席立院外交及國防委員會備詢，國安局書面報告中提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但利用海警、海研調查船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。

軍方編預算邀美退將來台 專家：美同意揭露資訊 嚇阻中共

國防部在公開預算中編列八二四三萬元，邀請美軍太平洋總部派遣退役資深將領及軍事專業人員，來台觀摩漢光演習並評估演習成效。有港媒分析可能是藉此觀察、刺探中國大陸的反應。軍事專家認為，我方揭露的資訊一定經過美方同意，可能在某種程度達到嚇阻中共的效果，美方也了解如何謹守中共的關鍵紅線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。