快訊

台股開高一度漲近450點！台光電亮燈漲停、台積電站回5日線

周五放颱風假？侯友宜：周五雨量達停班課標準

蔡天鳳碎屍案鄰居出庭！曝聽「電鋸＋撞擊聲」 晚上飄湯香味勾食慾

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式。圖／翻攝自Hunter Lee臉書
國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式。圖／翻攝自Hunter Lee臉書

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

國際學人名人堂（International Fellows Hall of Fame，簡稱 IHOF），經戰爭部和國務院審核，旨在表彰該校的優秀國際畢業生，憑藉自身卓越才能，晉升至其國家國防或政府部門的最高領導職位。

入選儀式在10月21日舉行，劉得金並親自前往領獎。儀式先由美國國防大學校長或代表，親頒名人堂榮譽狀（Certificate of Honor / Letter of Honor）以及專屬紀念座（Memento）給受獎人，隨後進行肖像揭幕儀式，最後由美國國防大學校長致詞，表彰入選者在其母國軍政界的卓越領導成就，以及對促進國際國防合作、區域安全與維護和平所作出的實質貢獻。

劉得金發表獲獎感言表示，當前，台灣及印太地區周邊的安全環境日趨複雜。他在國防大學所學與台灣複雜的安全環境，至今仍然高度契合。對台灣而言，必須持續強化國防與社會韌性。我們正在發展不對稱戰力，其中無人系統正扮演著日益重要的角色。同時，我們正在建構高度整合與多層次的防空體系，結合不同的感測器、攔截器與新興科技，以更好地保護我們的國家與人民。

1962年出生的劉得金，來自新竹縣芎林鄉文林村的傳統客家庄，憑藉個人拚勁，16歲國中畢業後便就讀中正預校，隨後進入陸軍官校53期，展現極強的學習能力，先後完成美國步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防產業學院國家資源戰略碩士及國際軍官班，以及美國哈佛大學約翰·F·甘迺迪政府學院國家安全班。

劉得金軍旅生涯豐富，歷練涵蓋部隊指揮、情報與軍事外交。曾任中華民國駐新加坡共和國武官，主責兩國軍事合作事務，並曾奉派擔任帛琉總統的榮譽侍衛長。在部隊與情監體系上，歷任陸軍馬祖防衛指揮部北高地區指揮部少將指揮官、陸軍第六軍團副指揮官、花東防衛指揮部指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍第八軍團指揮官、陸軍司令部副司令及國防部總督察長。

2012年7月1日，劉得金接任陸軍軍官學校在台復校第28任校長，打破黃埔傳統，成為陸軍官校首位台灣本省籍、客家籍校長，具有指標性的歷史意義。

2022年，劉得金以中將軍階退伍後，憑藉對美關係與地緣政治的深厚素養，先進入國防安全研究院擔任資深研究員，隨後於2023年獲延攬出任國安會副秘書長，現任國安會諮委，持續在國家安全核心團隊中貢獻心力。

國防大學 劉得金 國安會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

深化印太安全合作 美國北喬治亞大學將設立台灣研究中心

美國陸軍新作戰準則曝光！擬台海戰爭首日可立即投入作戰

美國新作戰準則⋯台海若開戰 美軍首日可投入

中國威權擴張 吳釗燮籲友盟建立共同作戰圖像預測風險

相關新聞

強颱薔琵來勢洶洶「陸勝二號」演習中止 部隊整備救災

強颱薔琵來勢洶洶，陸軍教準部宣布，考量陸勝二號演習已經進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，已決定在今天上午10點終止陸勝二號演習。

台灣首位 國安會諮委劉得金獲選入美國國防大學名人堂

國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。

都是「旭日旗」 日本自衛隊與二戰侵略者所用有何異同

2026年名古屋亞運禁止觀眾攜帶中華民國國旗與日本旭日軍旗入場，戰後日本海上自衛隊艦艇沿用過去的旭日旗，因此再成焦點。這面旗幟源自日本明治天皇時代的軍旗，戰後仍被海上自衛隊保留，卻也因侵略歷史屢遭外界批評。 中華民國受限奧會模式，無法在亞運賽事使用具有主權象徵的任何符號，但是日本的16道紅色光芒旭日旗，自明治時期創設以來，至今為海上自衛隊沿用，卻也是禁止使用項目。

「台灣太遠」 美軍方投資本土半導體

國會山報報導，美國總統川普廿日宣布，五角大廈將投資十五億美元（約新台幣四七七億元），擴大北卡州的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前晶片全都在台灣製造，「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

國安局：陸製造「海域管轄」灰色地帶行動增

共軍前天再次對台發動「聯合戰備警巡」暨「遠海長航」的針對性軍事行動，國安局長蔡明彥今天將列席立院外交及國防委員會備詢，國安局書面報告中提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但利用海警、海研調查船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。

軍方編預算邀美退將來台 專家：美同意揭露資訊 嚇阻中共

國防部在公開預算中編列八二四三萬元，邀請美軍太平洋總部派遣退役資深將領及軍事專業人員，來台觀摩漢光演習並評估演習成效。有港媒分析可能是藉此觀察、刺探中國大陸的反應。軍事專家認為，我方揭露的資訊一定經過美方同意，可能在某種程度達到嚇阻中共的效果，美方也了解如何謹守中共的關鍵紅線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。