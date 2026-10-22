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颱風薔琵來襲 教準部：上午10時終止陸勝2號操演

中央社／ 台北22日電

陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演於14日至23日實施，由聯兵269旅與聯兵564旅展開10天9夜晝夜不間斷實兵對抗。陸軍教準部今天表示，因應颱風薔琵來襲，且考量主要訓練課目已完成，為給予部隊防災整備時間，經評估後決定在上午10時終止演習。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部上午發布新聞稿表示，中央氣象署預計中午前後發布颱風薔琵陸上颱風警報，考量陸勝2號演習已進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，經評估後決定在上午10時終止「陸勝2號」演習。

教準部指出，災防整備攸關民眾安危，參演部隊返回駐地後，接續各項災防整備及預置兵力派遣等工作，做好防颱應變準備，以利颱風期間視需要投入災害防救任務，確保民眾生命財產安全。

颱風 氣象署 時間

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