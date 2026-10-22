颱風薔琵來襲 教準部：上午10時終止陸勝2號操演

2026年名古屋亞運禁止觀眾攜帶中華民國國旗與日本旭日軍旗入場，戰後日本海上自衛隊艦艇沿用過去的旭日旗，因此再成焦點。這面旗幟源自日本明治天皇時代的軍旗，戰後仍被海上自衛隊保留，卻也因侵略歷史屢遭外界批評。 中華民國受限奧會模式，無法在亞運賽事使用具有主權象徵的任何符號，但是日本的16道紅色光芒旭日旗，自明治時期創設以來，至今為海上自衛隊沿用，卻也是禁止使用項目。

2026-10-22 07:31