聽新聞
0:00 / 0:00
颱風薔琵來襲 教準部：上午10時終止陸勝2號操演
陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演於14日至23日實施，由聯兵269旅與聯兵564旅展開10天9夜晝夜不間斷實兵對抗。陸軍教準部今天表示，因應颱風薔琵來襲，且考量主要訓練課目已完成，為給予部隊防災整備時間，經評估後決定在上午10時終止演習。
陸軍教育訓練暨準則發展指揮部上午發布新聞稿表示，中央氣象署預計中午前後發布颱風薔琵陸上颱風警報，考量陸勝2號演習已進行9天，主要訓練課目都已完成，為給予操演部隊防災整備時間，經評估後決定在上午10時終止「陸勝2號」演習。
教準部指出，災防整備攸關民眾安危，參演部隊返回駐地後，接續各項災防整備及預置兵力派遣等工作，做好防颱應變準備，以利颱風期間視需要投入災害防救任務，確保民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。