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觀察站／美軍來台 台美合作價碼 花在刀口上？

聯合報／ 本報記者李人岳

國防部預算書揭露，分兩年編列八二四三萬元預算，邀請美軍印太司令部派遣退役資深將領及軍事專業人員，來台觀摩漢光演習，評估演訓成效，並針對提升國軍聯合作戰能力提出建議。消息一出引發港台媒體關注討論，而經費曝光，也讓台美合作，多了「價碼」的討論話題。

最近幾年，剃著短髮、身材精壯的「美語老師」出入大直國防部周圍及國軍各營區、基地，已成公開的祕密，然而，美台官方始終諱莫如深，連國防部長顧立雄一句「『美語老師』只是台美軍事合作其中一部分」，都彷彿證實了什麼驚天動地的國防大機密，凸顯從冷戰最前緣到地緣政治最前線，始終站在第一線的台灣社會，對於「美軍在台灣」是充滿何等複雜的心情與認知。

相較於官方的神神祕祕，基層官兵的態度其實自然坦率。曾經赴美參與過「北方打擊」等演訓的官兵，對操演經驗侃侃而談，眼神中透露出自信；兵監測考幹部也不諱言，曾出國過的弟兄姐妹，戰技動作、戰術概念確實有一番長進。不過，「出國比賽」絕非便宜的事。

立委就點出，國防部另有一項三年四點七億元的交流預算，軍方說明是提供觀察團、專家學者來台的費用，如今曝光的漢光演習觀察團的兩年八千多萬元預算，但往年漢光演習也有來自美方的觀察團，也對成效提出觀察與建言，但沒有看過這麼高額的預算。

如今預算書上明碼標價，原來光是請美方將領率團來台觀摩漢光演習，兩年下來需要近億元花費，證明天下沒有廉價的國防。

但不久之前才曾爆發軍火商高報愛國者飛彈、長程雷達等經費，被美國司法部盯上，最終以認罪協商、追討款項收場的案例，因此每一分錢是否都花在刀口上，仍然必須謹慎把關。國防部對預算的暴增接受國會監督，是正常且必要的程序。

另一方面，國軍對於「美語老師」的倚賴，還帶有「外來和尚會念經」的迷思。不過陸軍現在玩得風風火火的CTC 2.0新式基地訓，也是測考幹部和美方顧問經過多年磨合，才找出適合國內官兵與部隊的模式。漢光演習引發爭議的「去識別化」留置作戰，也被國內學者發現其實和美軍準則存在落差，令人質疑是否因短期駐台的顧問，不一定全盤掌握武裝衝突法的內涵所致。

「美語老師」或許帶來經驗、指導與建議，但如何消化、吸收成為適合我方的養分，才是花了大筆預算之餘，真正的重點。

美軍 台美 國防部長

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