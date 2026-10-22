「台灣太遠」 美軍方投資本土半導體

國會山報報導，美國總統川普廿日宣布，五角大廈將投資十五億美元（約新台幣四七七億元），擴大北卡州的先進半導體生產，進一步推動晶片製造回流美國。美國商務部長盧特尼克並直接點名台灣，稱目前晶片全都在台灣製造，「距離美國實在太遠了」，因此川普正積極將半導體製造業帶回美國。

川普廿日在北卡州格林維爾舉行的期中選舉造勢活動上宣布：「戰爭部（國防部）將投資十五億美元，就在北卡州生產尖端半導體晶片。」這項投資也是川普政府推動製造業回流美國的最新舉措。

川普同時宣布，矽比科集團（Sibelco）將在北卡州興建一座大型製造工廠，並邀請商務部長盧特尼克上台，向現場支持者說明相關計畫。

盧特尼克表示：「總統的根本目標，是把半導體製造業帶回美國。這些晶片全都是在台灣製造的，對吧？而台灣對美國來說實在太遠了，所以他要把晶片製造帶回美國。」

不過，盧特尼克並未透露太多投資細節，僅表示矽比科的新工廠將專注於石英製造。他強調，石英基本上是半導體製造的基礎，而這座工廠就將設在北卡州。

川普則說，許多企業目前對美國製造業的投資規模已達「前所未見水準」，還說這些企業願意回流正是受到關稅政策及川普政府施政影響。