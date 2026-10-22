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薔琵發布海警！東北部、東南部、巴士海峽列警戒範圍 估明午後發陸警

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國安局：陸製造「海域管轄」灰色地帶行動增

聯合報／ 記者李人岳、編譯周辰陽／綜合報導
國安局提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但利用海警、海研調查船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。法新社
國安局提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但利用海警、海研調查船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。法新社

共軍前天再次對台發動「聯合戰備警巡」暨「遠海長航」的針對性軍事行動，國安局蔡明彥今天將列席立院外交及國防委員會備詢，國安局書面報告中提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但利用海警、海研調查船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。

國防部統計，從周二上午六時起至昨天上午六時止，共計偵獲廿九架共機、十五艘艦艇及公務船在台海周邊活動擾台。其中廿三架次共機逾越台海中線侵擾我北部、中部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國安局向立院提交的書面報告則指出，中共持續在台海周邊推進「聯合戰備警巡」等週期性海空演練，今年一月至九月侵擾逾一四五○架次、協同共艦執行廿八次「聯合戰備警巡」；相較去年同一期間侵擾逾三○○○架次、「聯巡」卅一次，整體戰訓力度雖下降，不過共軍仍藉由其他演練，試探國軍應對能量；同時在我「漢光四十二號演習」期間，也派遣海空兵力，刺蒐國軍戰力。

國安局並提醒，中共持續提升在台海周邊海上灰色地帶行動的力度，從六月開始，中共以反制日本、菲律賓啟動「海域劃界談判」為由，將海警、海巡船等「執法巡航」範圍，延伸至我東部海域及西太平洋，企圖塑造「海域管轄」假象。

大陸國台辦發言人張晗廿一日在記者會上表示，北京對南海諸島包括東沙群島及其附近海域，擁有「無可爭辯的主權」。她說：「大陸海警在相關海域執法巡查是依法履職，保障正常的航行和作業秩序。」

路透報導，中國大陸政府表示，中國海警正在台灣控制、具有戰略重要性的東沙群島周邊海域「維護秩序」，台灣則擔心北京正試圖在當地行使管轄權。

國安局 蔡明彥 台海

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