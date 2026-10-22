美國新作戰準則 台海若開戰 美軍首日可投入

南韓朝鮮日報報導，美國國防部十九日公開美國陸軍新作戰準則，決定將軍事資源集中部署至印太地區第一島鏈，以抗衡中國大陸持續擴張的軍事力量，一旦台灣海峽爆發戰爭，美軍計畫讓駐紮當地的部隊在戰爭首日可立即投入作戰。

根據五角大廈資訊，美國陸軍七日公布長達四十六頁的新作戰準則「美國陸軍作戰方式」，由曾任韓美聯合司令部參謀長的陸軍代理參謀長拉內夫主導制定，將共軍列為「步步進逼的威脅」，並提出因應部署方針。

新準則的核心是將兵力集中投射至第一島鏈，即從日本九州南端，經台灣延伸至菲律賓；同時持續強化太平洋地區作戰基礎設施。美國陸軍表示：「我們必須做好準備，可在衝突爆發第一天立即採取行動。」

依照規畫，美軍將在第一島鏈部署長程精準打擊武器，鎖定中國飛彈發射陣地及西太平洋海上目標，並預先儲備武器、彈藥及燃料，確保衝突爆發時可立即投入作戰。同時，美軍也將強化「多領域特遣隊」部署，這類機動部隊配備長程飛彈、防空系統及網路、電子作戰能力。美軍十月八日成立第四支多領域特遣隊，編制約二千一百人，將投入印太地區任務。

至於從東京延伸至關島、帛琉的第二島鏈，美軍計畫建立彈藥及燃料補給據點，支援第一島鏈前線部隊，並擴充醫療、工程及後勤能力。考量太平洋戰區幅員遼闊，美軍也將運用無人水面載具及無人機執行補給任務。

朝鮮日報指出，美國陸軍新作戰準則可能牽動韓美聯合作戰計畫與南韓國防安全戰略。

南華早報廿一日刊出駐南韓美國陸軍第八軍團司令希爾伯特的訪問，他表示，部隊駐紮的位置不代表執行任務範圍受到限制，一旦接獲命令，所屬部隊必須做好部署至朝鮮半島以外地區準備。