軍方編預算邀美退將來台 專家：美同意揭露資訊 嚇阻中共

國防部在公開預算中編列八二四三萬元，邀請美軍太平洋總部派遣退役資深將領及軍事專業人員，來台觀摩漢光演習並評估演習成效。有港媒分析可能是藉此觀察、刺探中國大陸的反應。軍事專家認為，我方揭露的資訊一定經過美方同意，可能在某種程度達到嚇阻中共的效果，美方也了解如何謹守中共的關鍵紅線。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，從近兩年預算書中可看出，國防部開始描述相關計畫的大致內容，例如將台美共同評估的研究成果列出、交流會議也在增加，這些訊息的揭露一定都獲得美方同意。

他分析，這或許反映出美方在台從事交流、協訓的人數確實很多，也深入包括新訓、後備教召等單位，基本上確實已不太容易完全遮掩。同時，美方容許我方揭露合作細節，也凸顯雙方不但在強化作業共同性，也逐步進入計畫協調階段。

其目的，一方面要增加中共對於採取武力行動成本的計算，可形成某種程度的嚇阻效果；此外，這也可展現美方認為台海安全穩定對其國家安全的重要性，加深一旦中共對台發動軍事行動，華府決定美軍干預的可能性。

對相關預算數額似乎超過往年，揭仲分析，可能美方駐台人員確實有增加，也可能因川普政府上任後，許多過去由美方印太司令部或美軍自行吸收的花費，現在須由我方來埋單。

淡江大學戰略所副教授林穎佑分析，美台軍售項目本來就涵蓋培訓、訓練和觀察等項目，尤其美軍有在中東等實戰經驗，應會有助於我方如何因應實際作戰。他強調，美方會提出各種意見，如何吸收、消化，並借重別人的經驗來提升我方戰力才是重點。