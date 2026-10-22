軍方證實 編預算邀美退將觀摩演習

國防部向立法院說明今年、明年的國軍漢光演習美方觀摩團來台所需預算，共編列八二四三萬八千元預算。這項預算曝光，引發外界關切。香港南華早報昨天報導，台灣此舉可能意在向北京傳達美國堅定支持台灣的訊號，也可能藉此觀察中國的反應，進一步試探北京對台美軍事合作的底線。

美國總統川普和中國大陸領導人習近平互訪後，台灣八、九月間陸續出現有關美軍在台資訊。先是網路社群出現二○二五至二○二七財政年度「ＡＩＴ美國駐台軍事訓練團增員計畫書表」；緊接著有媒體報導我方耗資四億七千萬元預算採購的「台美國防部共同合作評估案」，將有美國防部準備派其政策次長室及國防智庫「國防分析中心」專家代表來台長駐。

國防部為解凍預算，日前向立法院發函說明以「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」軍購案為名，編列八二四三萬八千元預算，供今、明兩年度國軍漢光演習美軍觀摩團來台所需。雖然媒體早已率先披露漢光兵推已有美軍太平洋司令部現役將領列席，但國防部此項資訊屬官方文件，願公開說明漢光演習中台美互動模式，尤其我依美軍內規支應款項，口徑罕見開放，引發外媒關注與解讀。

國防部向立院表示，這項「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」案，今年（漢光四十二號）已執行四一二一萬九千元，供漢光演習期間由美方退役上將任資深觀摩員，並由太平洋司令部納編專業軍、文職人員為觀摩團來台，依訓練目標及觀察所見，提供國軍精進聯合作戰能力的建議，列入漢光演習總結報告。

國防部說，預算編列依美國防部聯合差旅規則辦理，其每日住宿及日支費標準則依美國防部差旅管理辦公室及國務院公布的海外差旅日支費標準辦理。

據了解，美軍觀摩團來台，屬美國在台協會業務，除參與兵推，也隨軍觀察國軍指揮機構依推演所下命令，並參加檢討會，總統慣例上會在行程結束後接見，軍方過去有「訪團規模愈大、愈顯美方支持台灣」觀念。不過，台美軍事交流純為我方自費採購的軍購案，並非美方無償「義助」。

上述新聞經媒體披露後，南華早報引述相關內容，並訪問台灣國際戰略學會執行長羅慶生、中華戰略前瞻協會研究員揭仲等學者，結論認為台美過去對敏感軍事交流一向低調，如今國防部罕見公開證實，顯示逐漸公開化跡象；此舉不僅可能意在向北京傳達美國堅定支持台灣的訊號，也可能藉此觀察中國大陸反應，進一步試探北京對台美軍事合作的底線。