萬事莫如救災待命急 陸勝2號操演可望提早結束

規模接近強颱的「薔琵」颱風威脅北部，考量救災待命任務，據悉陸軍「陸勝2號」實兵對抗操演可望宣布提早結束，參演部隊歸建。

據了解，操演中8軍團的陸軍564旅及6軍團269旅，經在新竹南寮頭前溪對峙後，經雙方布陣周旋，有民眾目擊564旅砲兵營的M109A2自走砲放棄原有陣地，開始往南撤返，而269旅以M1A2T戰車連向頭前溪南岸發起逆襲作戰，推進至香山一帶傳統裁部判定反擊作戰成功，擔任紅軍的564旅並未進入能與北部登陸紅軍合流、威脅衛戍區的桃園中壢平原。

但操演地帶有傳言稱，10月20日兩軍對峙時，564旅砲兵單位曾對湖口守軍實施效力射，一度準備突穿開往桃中平原，但遭統裁部制止，才形成564旅須南下重新部署現況。

據悉，「薔琵」颱風壓境，昨晚起位於台中中庄的操演統裁部原決定兩軍持續對抗，但今天下午北部已有風雨，考量269旅在北部有救災待命任務，因此決定提早結束操演，最快明（22日）晨發布。