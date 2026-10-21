賴總統陪外賓視察飛訓部 少校卻在寢室與女兵「不當行為」遭汰除

陸軍航特部歸仁基地傳出在國慶日隔天，賴清德總統陪同外賓參訪時，發生少校軍官與女兵在寢室發生不當行為，遭女方提告性侵。軍方表示，已經這名少校記兩大過汰除，涉嫌性侵部分，則已移送法辦。

媒體爆料，10月11日國慶日隔天，賴總統陪同史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世一行參訪歸仁陸軍飛行訓練指揮部，不過傳出一名已婚軍官當天卻在旁邊寢室發生不當行為，遭女方提告脅迫、性侵。事發後，陸軍已將這名少校記兩大過汰除，於11月1日生效。

陸軍航特部表示，飛訓部一名已婚軍官與同袍於營內發生不當行為，經單位展開行政及法紀調查後，即秉持毋枉毋縱原則，依調查結果追究責任，經人評會決議核予大過二次，並辦理汰除。

航特部強調，對於官兵違反法紀、逾越應有分際的行為，部隊絕不護短，依事證及相關規定妥適處置，同時要求官兵引以為戒，確實恪守軍法紀要求，端正個人行為。

軍方官員表示，事發在11日外賓已經結束參訪行程後，不過該名軍官在營區內發生不當行為，經調查屬實，因此予以記過汰除。至於性侵部分，已經移送法辦。