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【重磅快評】林飛帆當然可到國防大學演講 問題在為何諱莫如深？

聯合報／ 主筆室
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照

國安會副秘書長林飛帆昨日（20）受邀前往國防大學演講，校方特別下令停休，要求所有受訓學員到場。對此國防部長顧立雄強調，林飛帆對於全民國防韌性方面投入相當深，去軍校進行分享，並無不妥。然而，國防部不僅拒絕媒體要求提供演講內容，各軍媒對這項軍中活動也不予報導，甚至連顧立雄的公開澄清，同樣隻字不提。顯然國防部的期望是，全軍官兵乃至全體國人，都不曉得有這麼一場演講存在。

許多民眾（尤其退伍軍人）批評林飛帆，說他僅服過替代役，沒資格到軍中對將校們演講。這類批評其實完全站不住腳：服役經歷絕非軍事知識的唯一入場券，沒當過兵不代表不懂軍事。何況現代國防涉及軍事戰略、國際關係、政治經濟、先進科技乃至社會心理，絕非軍人獨占的專業。難道不曾親自統領大軍，就不夠格研究講授戰史？沒穿過軍服的經濟學者，就沒辦法分析戰時經濟動員？

何況，國防大學本來就是培養軍事人才、研究相關學術的場所，邀請不同領域的專家分享觀點，原是再正常不過的事情。林飛帆如今擔任國安會副秘書長，參與國家安全政策相關工作，與軍事院校交流，沒有什麼不合理。

不過，這不代表外界不能檢驗林飛帆的演講資格。國防部有責任說明，究竟看重林飛帆哪些專業經歷？演講主題為何？內容又如何符合國防大學的教育需求？刻意諱莫如深，反而使得外界疑慮加深，對軍方乃至林飛帆的公眾形象，都是有害無利。

當然，任何軍中活動，包括軍事院校課程，並非每項都適合公開，若涉及作戰部署、情資來源等敏感資訊，自然有保密必要。然而顧立雄所提的林飛帆專長在相關領域中，全民國防與社會韌性，無疑是相對最不必「馬賽克」的範疇。所謂全民國防，重點就在於讓社會大眾理解國防、支持國防，進而願意參與國防。至於社會韌性，更涉及戰時民生供應、災害應變、資訊辨識、社區互助，以及政府與民間如何共同維持社會運作。林飛帆被賴總統拔擢進入國安會，負責相關業務，兩年來的成績，難道不可讓社會理解？甚至在外界關注之後，國防部連課程大綱、討論方向，甚或為何不宜公開的理由，都要堅持裝死到底？

政府近年不斷強調全社會防衛韌性，期待民間企業、地方政府、民間團體乃至一般國民共同參與。既然如此，相關政策的論述就更需要接受公共檢驗。全民國防的「全民」，不應只是在政府需要民眾配合時才被想起。 如果政府希望社會共同承擔國防責任，就應讓民眾有充分理解、討論與檢驗政策的機會。

如今結果卻是，從府院高層到國防部，一方面強調全民參與的重要，另一方面卻將主管其事國安官員的演講視為不可說的敏感事件，難免讓外界產生疑問：是否公布了相關資訊，外界就能夠對我方國安高層官員的相關知識與素養，到底有多少「斤兩」，得到一定程度的了解？

如果說，上述疑問的答案，才正是政府最擔心洩密的部分——如此猜測必然讓國安體系不大開心，但為何相關部門的反應，卻都儼然在推動閱聽者，往這方面聯想？

林飛帆 國防大學

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