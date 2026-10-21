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只當過替代役就教職業軍人？馬文君追問林飛帆授課資格

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照

國安會副秘書長林飛帆國防大學演講，引發校內人員質疑林飛帆兵都沒當過，卻幫職業軍人上課。立委馬文君今天表示，國防大學培育國軍指揮與戰略人才，授課安排應回歸專業，不能只憑林有國安會副秘書長頭銜和國防部長背書，就代表林飛帆有資格。

馬文君表示，林飛帆的爭議不在於服替代役的人能不能演講，而是講者能提供什麼專業內容，值得學生及受訓學官學習。國防大學的學生及受訓學官中，不少人是職業軍人，具有部隊實務與帶兵經驗，國防部應說明林飛帆的專長如何回應教學需求，不能只憑國安會副秘書長的職務，就認定具備授課資格。

國防部長顧立雄強調，林飛帆過去兩年深度參與全社會防衛韌性工作，並結合國軍演習進行實兵演練，認為安排他演講適切，馬文君要求國防部拿出具體成果。

馬文君指出，林飛帆實際負責、推動完成哪些工作？參與演習後完成哪些整備、發現哪些缺失，又改善哪些問題？參與政策規畫不代表就有相應的專業與實務成果，投入多少與做出多少成績是兩回事。

她認為，國防部應清楚交代演講目標，並提出值得專業軍官學習的實務案例、檢討及建議。如果連具體成果與教學價值都說不清楚，就難以說服長年接受軍事訓練的專業軍官。

馬文君強調，她監督國防一向要求專業、務實及拿出成果，無論邀請文官、學者或實務工作者授課，都應接受相同標準檢驗。國防大學的講台肩負國軍人才培育責任，政治頭銜不能代替專業，部長背書也不能免除外界檢驗。

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