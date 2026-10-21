國防部：美退將率團觀摩漢光演習 提供聯合作戰建議

國防部表示，「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」案是藉台美雙方研討漢光演習評估需求及觀摩執行細節，期間由美方退役上將任資深觀摩員，並納編專業軍、文職人員為觀摩團，依訓練目標及觀察所見，提供國軍精進聯合作戰能力建議。

國民黨立委馬文君日前在立法院提案指出，國防部參謀本部於今明兩年度執行「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」案，需新台幣8243萬8000元預算，並凍結部分預算，要求國防部說明美方派遣層級及預期成效。

國防部透過書面報告回覆，「資深觀摩員年度評估暨雙方交流」案，是藉由台美雙方訂定年度整備會議項目，研討年度「漢光演習」評估需求及觀摩執行細節，演習期間由美方退役上將任資深觀摩員，並由太平洋司令部納編專業軍、文職人員為觀摩團，依訓練目標及觀察所見，提供國軍精進聯合作戰能力的建議，列入漢光演習總結報告，所獲致結論及建議事項成為國軍建軍備戰參考。

國防部說，預算編列依美國國防部聯合差旅規則「Joint Travel Regulation」（JTR）辦理，其每日住宿及日支費標準則依美國防部差旅管理辦公室（DefenseTravel Management Office）及國務院公布的海外差旅日支費標準（OCONUS Foreign Per Diem Rate）辦理。

國防部強調，依年度軍事交流及演習觀摩需求，統一檢討各項經費及派遣層級，確保資源配置符合整體建軍目標；另也將各項交流成果及合作效益，納入後續預算編列及計畫修訂的參考，以落實軍購案預算效益管理。