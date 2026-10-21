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強颱薔琵會放颱風假？2縣市暴風侵襲機率逾9成 北台灣暴風侵襲機率曝

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演習視同作戰…陸勝操演不受薔琵颱風逼近影響 紅藍兩軍今照案對抗

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
防衛軍269旅在新竹南寮沿海地區部署陸軍戰術型通信偵蒐暨干擾系統的「玄捷偵擾車組」，干擾攻擊軍564旅的通訊。圖／讀者hojiyi提供
防衛軍269旅在新竹南寮沿海地區部署陸軍戰術型通信偵蒐暨干擾系統的「玄捷偵擾車組」，干擾攻擊軍564旅的通訊。圖／讀者hojiyi提供

規模接近強颱的「薔琵」颱風威脅北部，陸軍「陸勝2號」實兵對抗部隊紅、藍兩軍目前在新竹南寮頭前溪兩岸對峙，藍軍269旅將陸續對紅軍564旅展開反擊。據了解，演習統裁部截至21日止，暫無因颱風提前結束操演的打算，將照案實施。

操演中陸軍8軍團的564旅部隊近日快速推進至新竹南寮後，所屬砲兵與戰車部隊昨、今兩日被目擊不斷在南寮當地調整部署，試圖繼續北上；北部269旅則持續在當地實施縱深防禦、逐次抵抗等戰術行動，嚴防564旅趁隙突穿進入桃園中壢平原。操演進入觀察269旅當前所採取防禦措施能否阻止紅軍北上，台美隨軍人員都在關注。

軍事迷目擊，269旅在南寮沿海部署陸軍戰術型通信偵蒐暨干擾系統的「玄捷偵擾車組」，干擾564旅的通訊。

但颱風壓境，北部的269旅負有準備救災的任務，傳昨日下午演習部隊傳出演習將因颱風提早結束，有士兵已在打包裝備準備撤收，但晚上突然傳令操演繼續。269旅所屬M1A2T戰車已在新竹地區實施偵巡，做好反擊並迫敵南下的態勢。

薔琵颱風 演習 颱風 陸軍

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