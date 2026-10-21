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林飛帆國防大學演說惹議 馬文君：政治頭銜不能代替專業

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委馬文君說，問題不在於替代役能否演講，而是講者能提供什麼專業內容，要求國防部說明具體成果及教學價值。聯合報系資料照
國民黨立委馬文君說，問題不在於替代役能否演講，而是講者能提供什麼專業內容，要求國防部說明具體成果及教學價值。聯合報系資料照

國安會副秘書長林飛帆國防大學發表專題演說，遭諷「找一個替代役，來教一群職軍如何保衛國家」。國防部長顧立雄則緩頰，指林過去兩年投入全社會防衛韌性工作，成果有目共睹。國民黨立委馬文君批評，問題不在於替代役能否演講，而是講者能提供什麼專業內容，要求國防部說明具體成果及教學價值，政治頭銜不能代替專業，部長背書更不能免除外界檢驗。

馬文君表示，林飛帆赴國防大學演講，不少校內人員質疑林飛帆只當過替代役，是否有資格對學生及受訓學官演講。顧立雄則強調，林飛帆過去兩年深度參與全社會防衛韌性工作，是適切安排。但問題不在於替代役能不能演講，而是講者能提供什麼專業內容，值得學生及受訓學官學習，不能只憑國安會副秘書長的頭銜，再由部長背書，就認定林飛帆有資格。

馬文君指出，國防大學是培育國軍指揮與戰略人才的專業殿堂，除了學生，受訓學官中不少人已是職業軍人，且有部隊實務與帶兵經驗。這場演講究竟要提升他們哪些能力？提供哪些新的社會韌性思維？林飛帆的專長又如何回應教學需求？國防部都應有清楚標準，不能因為講者具有政治職務，就省略對專業的要求。

馬文君認為，既然顧立雄說「林飛帆近年參與相關計畫，並結合國軍演習進行實兵演練，投入有目共睹」，就應拿出具體成果，包括林飛帆實際負責、推動完成哪些工作？完成哪些整備？演習中發現哪些缺失，又完成哪些改善？參與政策規劃，是否就代表具備相應的專業與實務成果？投入多少與做出多少成績，是兩回事。

馬文君表示，國防部應說明林飛帆有哪些經驗，足以成為專業軍官學習的實務案例、檢討與建議，並交代清楚演講目標。若連具體成果及教學價值都說不清楚，要怎麼說服長年接受軍事訓練的專業軍官？她監督國防一貫要求專業、務實，並拿出成果。無論邀請文官、學者或實務工作者授課，都應經得起同樣的檢驗。國防大學的講台要對國軍人才培育負責，政治頭銜不能代替專業，部長背書更不能免除外界檢驗。

林飛帆 國防大學 馬文君 國安會

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