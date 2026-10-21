國防部認了！砸8240萬請美軍退將觀摩漢光演習 2年計畫首曝光

香港南華早報報導，台灣國防部首度證實，編列新台幣8240萬元預算，邀請美軍印太司令部派遣退役資深將領及軍事專業人員，觀摩2026年及2027年漢光演習，評估演訓成效，並針對提升國軍聯合作戰能力提出建議，凸顯台美持續深化安全合作。

分析人士指出，台美過去對敏感軍事交流一向保持低調，如今國防部罕見公開證實，顯示逐漸公開化的跡象。此舉不僅可能意在向北京傳達美國堅定支持台灣的訊號，也可能藉此觀察中國的反應，進一步試探北京對台美軍事合作的底線。

根據國防部上周提交立法院的報告，這項名為「資深觀察員年度評估與交流」（Annual Assessment by Senior Observers and Exchanges）的計畫，涵蓋2026年及2027年漢光演習，總經費為新台幣8240萬元（約250萬美元），其中今年編列4121萬9000元。

內容包括支付一名美軍退役將領擔任資深觀察員的費用，以及由美軍印太司令部組成的軍事專業人員與文職人員代表團所需經費。

國防部說明，美方觀察員將依據漢光演習的訓練目標，評估國軍演訓成果，並提出強化聯合作戰能力的具體建議。相關評估結果將納入漢光演習總結報告，作為國軍未來建軍發展及戰備整備的重要參考。

這項過去鮮少公開的軍事合作計畫之所以曝光，是因國民黨立委馬文君質疑計畫執行情況、美方派遣人員的層級，以及預期能帶來的實際效益。立法院因此凍結其中100萬元預算，要求國防部提出書面說明後才能解凍。

事實上，美軍派員觀摩漢光演習並非首次傳出。2025年漢光演習期間，台灣媒體曾披露，美國陸軍退役四星上將、前駐韓美軍司令艾布蘭（Robert B. Abrams）來台擔任資深觀察員，並向參謀總長梅家樹提供建議。不過，國防部當時拒絕評論個別案例。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生指出，這次披露最值得關注的，並非台灣出資邀請美方人員，而是國防部首度正式證實美國退役資深將領參與漢光演習。他分析，隨著台美關係日益密切、台海緊張情勢升高，雙方已逐漸不再避諱公開敏感軍事交流，藉此向北京傳達美國仍堅定支持台灣的訊號。

羅慶生進一步指出，北京過去對台美軍事交流反應強烈，近期抗議力道卻似乎有所減弱，因此台美逐步提高軍事交流透明度，也可能意在試探中國的反應。

羅慶生另提到，美國總統川普曾多次宣稱，只要他仍在任，中國大陸國家主席習近平就不會對台灣採取軍事行動。他推測，這可能意味川習對台海衝突風險已有某種程度的共識，也可能是川普一再延後批准總值140億美元對台軍售案的因素之一。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，美軍派員觀摩漢光演習也具有重要的實務意義。由於台灣近年在軍事訓練、殺傷鏈現代化及特種作戰等領域，愈來愈多採納美方建議，因此美軍有必要實地檢視國軍演訓成果，確認相關建議是否發揮預期效果，並據此調整後續合作方向。其中一項評估重點是檢驗美方協助培訓台灣軍事教官的成效，尤其是後備動員與訓練方面。

先前有報導指出，美國五角大廈正準備透過另一項總值新台幣4.7億元的合作計畫，派遣政策辦公室代表及非營利機構「國防分析研究所」（Institute for Defence Analyses）專家進駐台灣國防部。分析人士認為，此舉不僅有助美方直接評估台灣戰備情況，也能向北京及美國盟友傳達華府對印太安全的承諾。