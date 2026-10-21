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共軍昨聯合戰備警巡29機、15艦擾台 國安局示警海域管轄灰色行動升高

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局提醒，共軍今年以來「聯合戰備警巡」等戰訓擾台次數、力度雖下降，但海警、海調船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。圖／海巡署提供
國安局提醒，共軍今年以來「聯合戰備警巡」等戰訓擾台次數、力度雖下降，但海警、海調船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。圖／海巡署提供

共軍昨日再次對台發動「聯合戰備警巡」暨「遠海長航」針對性行動，國防部統計，到今天清晨為止，共計偵獲29架共機、15艘共艦在台海周邊活動擾台。國安局則是在明天要提交給立院外交國防委員會中的報告中提醒，共軍今年以來戰訓擾台次數、力度雖下降，但海警、海調船製造「海域管轄」的灰色地帶行動卻升高。

國防部昨日表示，共軍再次發動「聯合戰備警巡」暨「遠海長航」之名，騷擾我周邊空、海域。軍方指出，陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、殲轟-7、轟6、空警-500等各型主、輔戰機及無人機出海，配合共艦，騷擾我周邊空、海域。

經國防部統計，從昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、9艘公務船，以及29架次共機，其中23架次共機逾越台海中線侵擾我北部、中部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國安局明日要提交給立法院外交國防委員會的書面報告中指出，中共持續在台海周邊推進「聯合戰備警巡」等週期性海空演練，今年1月至9月侵擾逾1450架次、協同共艦執行28次「聯合戰備警巡」；相較去年同一期間侵擾逾3000 架次、「聯巡」31 次，整體戰訓力度雖下降，不過共軍仍藉由其他演練，試探國軍應對能量；同時在我「漢光42號演習」期間，也派遣海空兵力，刺蒐國軍戰力。

國安局並提醒，中共持續提升在台海周邊海上灰色地帶行動的力度，從6 月開始，中共以反制日本、菲律賓啟動「海域劃界談判」為由，將海警、海巡船等「執法巡航」範圍，延伸至我東部海域及西太平洋；另配合爭訊操作，企圖塑造「海域管轄」假象。

國安局指出，中共海調船持續在我鄰接區外進行水下探測，再由官媒對外宣稱從事「海洋環境」、「漁業資源」等「國土開發」活動，意圖合理化在我周邊海域調查行為，對我操作複合式侵擾。國安情報團隊將持續運用聯合情監偵掌握中共異常動向，即時協調我方海防機關應處，並擴大與國際友盟交流合作，強化對中共灰色地帶行動的反制能量。

國防部統計，從昨天上午至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、9艘公務船以及29架次共機，其中23架次共機逾越台海中線侵擾我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供
國防部統計，從昨天上午至今天上午6時止，偵獲6艘共艦、9艘公務船以及29架次共機，其中23架次共機逾越台海中線侵擾我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供

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