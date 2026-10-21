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挨諷替代役教軍職保衛國家 林飛帆：感謝邀請 分享全社會防衛韌性
國安會副秘書長林飛帆赴國防大學發表專題演說，遭網友諷找替代役來教一群職軍保衛國家。林飛帆在社群平台表示，感謝國防大學邀請，讓他分享這兩年政府在「全社會防衛韌性」的政策準備；面對新型態複合式的威脅，政府正在建構的全社會防衛韌性，聚焦在三大核心目標：政府持續、民生機能維繫、必要時支援軍事需求。
林飛帆回顧，賴清德總統成立「全社會防衛韌性委員會」，聚焦如何透過社會總體力量，強化整個國家應對極端災害、甚至是「人為」或「軍事衝突風險」的應對能力；在八月剛結束的「國家團結月」，漢光軍演加上城鎮韌性演習。
林飛帆指出，國安會跟國防部還有相關單位的常態合作，是國安工作中重要的一環，這也是構築國家防衛韌性的關鍵；他在國安會的執掌之一，正是全社會韌性的建構，很感謝有機會和軍職同仁、學官夥伴共同探討如何從危機意識建立，進入到如何強化整備的實際準備。
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