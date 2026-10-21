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薛瑞福：對台軍售 美可能拆分處理 拖到明年

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯周辰陽／綜合報導
美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福昨天在台北一場國際研討會中表示，美對台軍售「國會及政府體系中許多人仍然支持這件事」。記者陳宥菘／攝影
美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福昨天在台北一場國際研討會中表示，美對台軍售「國會及政府體系中許多人仍然支持這件事」。記者陳宥菘／攝影

美國對台一四○億美元軍售案今年初起遭川普政府擱置，曾任美國助理國防部長、現為美國國會美中經濟暨安全審查委員會主席薛瑞福廿日表示，川習今年還要見兩次，這筆軍售案可能明年才會有進展。白宮前官員葛瑞也推測，廿國集團（Ｇ20）峰會後華府才可能宣布對台軍售。兩人都指出，可能會以拆分方式處理。

由陸委會、國科會委辦，國防安全研究院主辦的「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會昨日在台北遠東香格里拉飯店舉行，薛瑞福受邀發表專題演說。

薛瑞福指出，由於川普與習近平今年很可能還會在十一月深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，以及十二月美國佛州Ｇ20峰會再度會面，對台新軍售案恐怕要到明年才會有進展。

薛瑞福說：「我認為他們會找到辦法，無論是拆分這項軍售案，或重新規畫部分項目，改採直接商業銷售（ＤＣＳ）或對外軍事銷售（ＦＭＳ）的方式。」他表示：「國會及政府體系中許多人仍然支持這件事。」

曾於川普第一任期擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞十九日在華府智庫「史汀生中心」座談上也指出，也許形式會與最初討論的大規模軍售案有些不同，也許會分成幾批較小規模的軍售案，或在更長的時間內陸續進行。

葛瑞指出，另一件需要考量的事是美國國防工業基礎存在的系統性問題，不僅影響伊朗戰事、印太地區彈藥供給，向台灣等夥伴提供關鍵彈藥及防衛能力方面也面臨問題。

葛瑞對中央社表示，就川普的觀點來看，美中領導人會談對維持穩定，至關重要。但他不預期這會對美國與台灣的關係產生任何重大改變。

薛瑞福也指出，對台承諾符合美國利益，相信川普政府終將找到解決方案。

對於美軍是否正從第一島鏈退回第二島鏈，薛瑞福表示，不少報導引用特定或一小群分析人士的觀點，並放大成共識，但不能代表主流共識，也未必能反映川普政府的真正方向，「事實上，美國正在朝相反方向努力」。

他指出，美國與菲律賓舉行史上最大規模的「肩並肩」聯合演習、加強與日本在西南諸島的合作，距離台灣最近的外國領土其實是日本的與那國島，美方正與日本發展相關關係，確保地區的進入權。

薛瑞福說，美軍同時也在第二島鏈推動相關部署，包括正重新啟用帛琉貝里琉島當地的機場和港口，這並非為了撤出第一島鏈，而是為分散部署、增加多樣性，確保美國仍具備軍事能力，能向第一島鏈及其他重要地區投射力量。

軍售 對台 軍售案

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