國防大學演說引議 林飛帆：我在國安會執掌正是全社會韌性建構

國安會副秘書長林飛帆今天赴國防大學發表專題演說，此事在社群上引起議論。林飛帆在臉書表示，感謝國防大學的邀請，分享這兩年政府在「全社會防衛韌性」的政策準備；面對新型態複合式的威脅，政府正在建構的全社會防衛韌性，聚焦在三大核心目標：政府持續、民生機能維繫、必要時支援軍事需求。

林飛帆表示，2年前，賴清德總統成立「全社會防衛韌性委員會」，邀請民間專家、產業界、官方代表與公民組織一起來到總統府討論全社會防衛韌性的準備，聚焦的就是：如何透過社會總體的力量，強化整個國家應對極端災害、甚至是「人為」或「軍事衝突風險」的應對能力。

他指出，在8月份剛結束的「國家團結月」，漢光軍演加上城鎮韌性演習，我們不僅看到國軍現役與後備同仁投入，更有超過1萬名文職部會的同仁參與，協同確保指揮管制、民眾避難疏散、醫療救護、交通運行指揮的順暢，並與軍方行動協同作業，確保資源不會相互排擠，任務優序有效釐清，後勤（無論交通、醫療、物資運補）順暢，以及軍、民單位建立更有效的運作互通性。

林飛帆說，過去30多年來，台灣每一次大型的災害或危機，都是軍、民共同努力，守護家園。無論是去年馬太鞍溪超過50萬名鏟子超人，與軍方一同救災，還是1999年921大地震，無數民眾投入救災及災後重建工作；又或是1996年中共飛彈恫嚇台灣，超過七成六台灣人民勇敢站出來投下台灣史上第一張總統選票，無懼武力威脅。

「台灣社會，毫無疑問，有非常強大的韌性。我們要珍惜，也要更精進。」林飛帆說，了解國防安全事務的朋友一定很熟悉，一如主要民主國家，國安會跟國防部還有相關單位的常態合作，是國安工作中重要的一環，這也是構築國家防衛韌性的關鍵。

林飛帆表示，他在國安會的執掌之一，正是全社會韌性的建構，今天很感謝有機會和軍職同仁、學官夥伴共同探討我們如何從危機意識建立，進入到如何強化整備的實際準備，「再次感謝國防大學的邀請，謝謝所有參與的同仁」。