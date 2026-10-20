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清泉崗遭無人機闖入 顧立雄曝UDS已驗收：10月底前發揮相關功能

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔質詢時指出，國防部耗資35億元建置反無人機系統，卻未涵蓋市面常見空拍機使用的頻段，質疑防禦能力不足。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔質詢時指出，國防部耗資35億元建置反無人機系統，卻未涵蓋市面常見空拍機使用的頻段，質疑防禦能力不足。聯合報系資料照

台中清泉崗空軍基地9月8日因不明無人機入侵空域，導致被迫關閉，不僅多達8架執行夜航訓練的IDF經國號戰機轉降新竹空軍基地，另有2班民航機受到影響。國民黨立委廖偉翔今天質詢時指出，國防部耗資35億元建置反無人機系統，卻未涵蓋市面常見空拍機使用的頻段，質疑防禦力不足。國防部長顧立雄則說，事發時台中機場反無人機系統尚未完成驗收，目前已完成驗收，10月底前可發揮相關功能。

顧立雄備詢時說明，9月8日晚間7時，民航局台中航務組人員發現台中機場外西北側疑似有無人機活動，國防部隨即派遣飛管分隊及待命部隊前往現場，同時通報航警局至營區外巡查，但最終並未發現無人機。廖偉翔詢問，中國無人機製造商大疆創新（DJI）推出的Mini 4 Pro民用空拍機，官方規格列有5.17至5.25的GHz頻段，國防部有一套35億元的反無人機系統，是否能有效攔截這類空拍機？攔截率能否達到百分之百？

顧立雄回應，目前機場均已陸續建置中科院研發的反無人機系統（UDS），但台中機場直到9月14至9月18日才辦理驗收，因此9月8日事發當時，系統尚未完成驗收。廖偉翔追問，國防部的反無人機系統是否涵蓋大疆Mini 4 Pro使用的5.17至5.25的GHz頻段？顧立雄表示，中科院已將5.17GHz納入干擾頻段。

不過，廖偉翔引述審計部報告指出，國防部自2022年至2026年編列35億元建置反無人機系統，卻連5.1GHz頻段都未涵蓋，顯示空軍無人機防禦系統的偵測及防禦能力仍有不足。此外，截至去年11月底，系統共偵獲無人機1238架次，實施干擾276架次，雖通報警方追查，卻未持續掌握後續偵辦結果。

廖偉翔質疑，國防部耗資35億元建置反無人機系統，卻未涵蓋市面常見空拍機使用的頻段，9月8日出現在台中機場附近的無人機至今未尋獲。清泉崗機場是軍民合用機場，攸關飛航與國防安全，要求國防部說明反制系統何時才能真正發揮作用。

顧立雄說明，9月8日事件發生時，台中機場的UDS系統確實尚未完成驗收，而5.17GHz干擾頻段已進行構型變更。台中機場目前已完成驗收，10月底前可發揮相關功能，待複驗完成、空軍各基地陸續建置完畢後，就能透過UDS系統對第一、二型無人機進行干擾。

清泉崗 無人機 顧立雄

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