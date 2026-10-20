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花防部戰鬥工兵連爆破明里大橋助拆除 強化工兵支援作戰能力

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
陸軍花防部戰鬥工兵連今日配合花蓮縣政府明里大橋改建工程，實施橋梁爆破作業。圖／軍聞社
陸軍花防部戰鬥工兵連今日配合花蓮縣政府明里大橋改建工程，實施橋梁爆破作業。圖／軍聞社

連接花蓮富里鄉與卓溪鄉的明里大橋，因地震與颱風重創列危橋拆除，國軍為了加強備戰訓練，也特別與花蓮縣政府合作，今由花防部戰鬥工兵連實施橋梁爆破作業。橋體支撐點遭炸毀後，橋梁在巨大煙塵間依預想方式傾倒，順利完成爆破作業。也協助地方排除危橋結構。

軍聞社報導，為強化工兵部隊支援作戰能力，花防部工兵連上午開往花蓮明里大橋，進行防爆牆堆疊以及爆藥裝填後，下達點火命令執行爆破。橋體支撐點遭炸毀後，橋梁依預想方式傾倒，順利完成此次爆破作業。

花防部表示，明里大橋因民國113年強震及多次颱風侵襲，導致橋墩嚴重沉陷，地方規劃進行災後重建。為加速舊橋拆除進度，花防部緊密結合支援地方重建與部隊實戰化爆破訓練，由專業工兵部隊實施定向爆破。任務發起前，官兵精確計算炸藥劑量、裝藥深度與引爆程序，並於爆破周邊布設多重防護設施，精準將橋墩結構炸毀，達到預期拆除效果。

陸軍花防部戰鬥工兵連今日配合花蓮縣政府明里大橋改建工程，實施橋梁爆破作業。圖／軍聞社
陸軍花防部戰鬥工兵連今日配合花蓮縣政府明里大橋改建工程，實施橋梁爆破作業。圖／軍聞社

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