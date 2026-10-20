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美日利劍軍演納台海情境 顧立雄肯定維護區域和平
國防部長顧立雄今天答覆美日「利劍」軍演納入「台海有事」情境一事表示，維護台海及印太和平穩定已是國際社會高度共識，周邊國家透過聯合演訓展現維護區域和平穩定的決心，值得肯定。
媒體報導，國安會副秘書長林飛帆今天將赴國防大學發表專題演說。顧立雄上午在立法院受訪表示，林飛帆過去2年投入全社會防衛韌性工作，不論相關計畫或參與國軍演習、結合實兵演練，都相當深入；國防大學今年新增全社會防衛韌性課程，由林飛帆根據參與經驗與師生交流，是適切的安排。
媒體詢問美日利劍軍演中，有「台海有事」的劇本，顧立雄說，維護台海及印太和平穩定，已是全球社會的高度共識，應該共同承擔這個責任，因此周邊區域國家實施聯合演訓，展現維護區域和平穩定的決心值得肯定。
媒體報導，國防部待審的預算解凍案有150多項，顧立雄表示，持續爭取提案委員的同意，另外國防部也跟立法院外交及國防委員會召委王義川協調，在11月4日安排相關解凍議程，希望立委支持。
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