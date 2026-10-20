薛瑞福：中國海警台灣東部巡邏 實質法律政治戰延伸

美國印太安全研究所主席薛瑞福今天表示，面對中國「混合戰」新挑戰，這幾年最令人不安的發展，就是中國海警在台灣以東海域持續巡邏，看似溫和的白船「執法」，實質為法律與政治戰延伸，若持續將這種執法實戰化，將有高度去穩定化效果。

大陸委員會、國防安全研究院、國家科學及技術委員會，上午於台北遠東香格里拉飯店舉行「國際政經變局下的中國大陸發展趨勢與影響」國際研討會，國防院董事長霍守業及國安會秘書長吳釗燮致詞，美國印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）發表專題演說。

薛瑞福指出，在混亂與多重危機的世界，安全威脅仍持續擴大與演變，其中很大一部分來自中國。中國長年提升軍力後，這些投資已轉化為實質能力，且開始透過灰色地帶行動、脅迫手段以及更先進的演習測試這些能力。

薛瑞福提到，中國在烏克蘭戰場對俄羅斯提供物資支援，中國也在中東衝突對伊朗提供支援，中國為俄羅斯、北韓、伊朗提供支援，能換取什麼回報，「坦白說，回報不必很多」，只要在台海發生危機時，俄羅斯多派一兩艘戰略核潛艦，屆時美國為優先維護本土安全，就必須抽調潛艦因應。北韓只要在兩韓邊界做姿態，就能牽制美軍在朝鮮半島的兵力。

他說，中國即便只是以隨機，且非正式盟友的方式獲得最低限度的回報，對美國而言都具有極高戰略後果，因此必須深入思考其安全影響。

薛瑞福也提到，全球必須面對中國的「混合戰」新挑戰。這幾年最令人不安的發展，就是中國海警在台灣以東海域持續巡邏。這項行動看起來就像灰色地帶行動，許多艦艇甚至漆成白色，但事實上這些白船是在「執法」，看似溫和，實際上是主權聲索的延伸，更是法律戰、政治戰與情報戰的延伸，若持續將這種「執法」實戰化，將具有高度去穩定化效果。

薛瑞福舉例，若有漁船在台灣以東海域遇險，中國艦艇率先抵達救援，外界會覺得這是人道救援，但事實上，中國是在行使主權國家的權力執行救援任務，從而向國內及國際社會強化「我們才是合法主權者」的訊息。

他說，在思考國防嚇阻及作戰概念時，這類議題也應納入考量。他很高興看到美國在台協會（AIT）發布台灣海巡單位的照片，但也必須思考，例如如何與日本合作進行基隆至與那國島之間的反封鎖演練，真正提出有效應對中國新興挑戰的作戰概念。

薛瑞福強調，台美間正在進行的各項軍事訓練非常重要，這是耗費很長的時間才建立起來的機制，產生的影響不僅在提升能力，更在於士氣與專業素養。在課堂與演訓場地，他親眼看過這些訓練，可以感受到國軍覺得正接受高品質、符合實戰需求的訓練，這對士氣與精神面貌大有助益。