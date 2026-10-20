國防部副部長鍾樹明：建軍不只增加武器 持續韌性防衛戰力

國防部副部長鍾樹明今天在美台國防工業會議指出，中共威脅已逐步發展為多領域聯合作戰，運用平時的準軍事行動企圖將軍事常態化。台灣建軍重點不只是增加武器，而是建立拒止、戰力保存、快速動員及持續全社會韌性防衛作戰能力。

國防部軍備副部長鍾樹明19日在維吉尼亞州威廉斯堡（Williamsburg）舉行的美台國防工業會議，發表「安全印太，韌性台灣」演說。

鍾樹明表示，中共近年透過富國強兵與大國崛起的戰略路徑，推動全方位的全球擴張，透過軍事現代化，將兵力投射至西太平洋第一、二島鏈與南海，企圖實質掌控區域主導權；而美國已認知中共是唯一擁有經濟、外交、軍事和技術實力，能對穩定和開放的國際體系構成嚴重挑戰的國家。

他指出，為達成實質管控台海的目的，自2024年起，中共派遣軍機軍艦圍台軍演，同時新增海警船臨檢與封控，顯示中共威脅已逐步發展為多領域聯合作戰模式。同時運用平時的準軍事行動企圖將軍事常態化，今年軍事脅迫及灰色地帶襲擾未見減緩。

鍾樹明強調，台灣以「防衛固守、重層嚇阻」為軍事戰略指導，作戰整備方向朝「多域拒止、韌性防衛」發展，建軍重點不只是增加武器裝備，而是建立拒止、戰力保存、快速動員及持續全社會韌性防衛作戰的能力。

他重申，在國防預算上，明年整體預算將近350億美元（新台幣1.1兆元），占國內生產毛額（GDP）的3.93%，2030年前將達到5%以上，加速籌購重要武器，在最短時間內擴大國內自主量能、建立非紅供應鏈、推動國防產業發展。

出席會議的民進黨籍立委陳冠廷，在首場專題座談發表談話。他表示，台海威脅不止全面戰爭，也包括消耗戰、封鎖及灰色地帶脅迫。中國自2022年來，反覆以不同事件為由，在台灣周邊建立新的軍事活動常態；海警及公務船持續出現在金門、馬祖周邊，甚至台灣東部海域，壓力並未因單次事件結束而消失。

陳冠廷回應共軍持續的壓力指出，若每遇共機活動都得緊急派出戰機應對，不僅消耗資源，也增加飛行員負擔。他以運用雷達及防空系統追蹤共機動態為例，說明台灣正調整應處方式，而不是一味以相同手段回應中國。

他也向與會人士建議，與台灣合作時，應跳脫傳統思維，提出更符合台灣處境的方案。

陳冠廷表示，台灣增加國防投入的同時，也在調整採購方向。台灣整體國防支出預算2027年將達349億美元。部分軍售案交付需時數年，因此台灣正尋求透過直接商售（Direct Commercial Sales, DCS）等管道，更快取得所需裝備，並擴大在台製造及與美國等國際夥伴共同生產的機會。