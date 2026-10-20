替代役林飛帆赴國防大學演講社會韌性 顧立雄：適切的安排

傳國安會副秘書長林飛帆今赴國防大學演講，引發爭議，國防部長顧立雄對此表示，林飛帆過去這兩年在「全社會防衛韌性」的投入是有目共睹的，指國防大學的「深造教育」今年新增「全社會防衛韌性」課程，由林飛帆根據參與的經驗做交流，「是一個適切的安排。」

有匿名人士近日在社群網路臉書粉專「靠北長官2026」上發文，對林飛帆只做過替代役，卻要到國防大學做專題演講，表達不滿，質疑其專業背景。

顧立雄今接受媒體記者提問，他表示，林飛帆過去這兩年在「全社會防衛韌性」的投入是有目共睹，不管是在相關計畫的作為，或是參與國軍的相關演習，來結合進行實兵的演練，林飛帆的投入非常深。

顧立雄說，今年國防大學的「深造教育」新增「全社會防衛韌性」課程，這由林飛帆根據他所參與的這個經驗，來與大家交流，他認為，這是一個適切的安排。