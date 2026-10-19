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傳陸勝操演戰車壓壞貓眼石 教準部：釐清責任修復

中央社／ 台北19日電

陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演實施中，傳戰車履帶輾壞新竹的路面反光標記貓眼石。教準部今天表示，獲報後正聯絡新竹市交通處，釐清責任後依規定辦理後續修復事宜，並呼籲民眾在修復前務必注意行車安全。

陸軍旅級對抗「陸勝2號」操演14日至23日實施，由聯兵269旅與聯兵564旅展開10天9夜晝夜不間斷實兵對抗。媒體報導，戰車履帶在操演期間輾壞新竹榮濱南路一帶的路面反光用的貓眼石。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部晚間發布新聞稿指出，對於民眾反映道路貓眼石遭戰車輾壞，教準部接獲通報後正與新竹市交通處取得聯繫中，若屬陸軍操演所致必負完全責任，並呼籲民眾在修復前務必注意行車安全。

教準部除感謝民眾支持此次操演，也強調部隊演習任務期間確保訓練安全與任務遂行外，也高度重視對周邊環境及民眾生活的影響，對於此次事件將以負責態度積極處理，釐清責任後依規定辦理後續修復事宜。

修復 戰車 陸軍

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