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匿名人士爆料！林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

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匿名人士爆料！國安會副秘林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照
國安會副秘書長林飛帆。聯合報系資料照

國安會秘書長林飛帆明（20）日將前往國防大學，向學生與學官發表專題演說。此事在社群上引起議論。

記者今日就此事查證國防部，軍方截至記者截稿為止尚未回應。

臉書粉專靠北長官2026今天有匿名人士貼文「找一個替代役，來教一群職軍如何保衛國家，政戰的是不是需要先驗收他國歌會不會唱⋯」貼文並TAG「在哈囉嗎@國防大學」。

貼文引起迴響，留言內容有人以「林九萬」為名暗指講者是林飛帆，也固然有人質疑林飛帆專業背景是否合適到國防大學向學生、學官演說授課，但也有人表示替代役不等於什麼都不會，質疑貼文者為何瞧不起人？

據了解，林飛帆明日主講的是一項全校性的專題演講，包含受訓學官都必須參加。記者今透過國防部向國防大學提問林飛帆此行安排細節和演說題目，經十餘小時後，截至記者截稿前尚未獲得回應。

林飛帆 國防大學 國安會 國防部 秘書長

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