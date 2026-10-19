M1A2T將首度下聯勇 一年期義務役協同訓練驗證戰力

為強化國軍防衛戰力，陸軍第六軍團裝甲584旅將於11月起進駐屏東三軍聯訓基地展開「聯勇操演」。值得注意的是，此次操演除了首度由新一代主力戰車M1A2T參訓外，一年期義務役官兵也將協同訓練，驗證部隊兵力整合與地空聯合作戰效能。

陸軍聯兵584旅將於11月至12月間進行聯勇操演，已在10月初依序完成戰車上板、綁紮固定及安全檢查，隨即以重型板車南下屏東，將透過實兵演練驗證新式戰車性能及部隊整體協同能力，持續提升部隊整體戰力。

據了解，584旅將在聯勇期間依序進行聯戰實務驗證、建制武器簽證、營及旅聯戰組合訓練、營及旅實彈測考，透過模擬實戰場景，考驗在指揮管制、火力協調能量；值得注意的是，一年期義務役官兵此次也將協同訓練，強化戰術配合。

國防安全研究院戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，在任務分工上，志願役部隊主要擔任核心專長任務，義務役則負責輔助作戰任務。例如以同樣是義務、志願役混合的瑞典為例，海軍艦艇為志願、義務役人員混合編組。

蘇紫雲指出，在台灣部分，裝甲部隊的戰車車長與射手通常由志願役負責，但裝填手與駕駛未來可由義務役擔任（此次參與聯勇的M1A2T全由志願役操作），至於步兵部隊，義務役除擔任基本步槍兵、機槍兵外，部分官兵也可接受無人機操作或標槍飛彈射手訓練，藉此支援整體戰術運用。

蘇紫雲也提到，義務役自4個月恢復為1年役期後，訓練過程從入伍訓練（BTC）進階至戰術戰術訓練（CTC，等同美軍ATC進階訓練），並透過參與各項演習，讓官兵逐步從單兵戰鬥、班排組合戰鬥，進入到跨兵種的協同作戰。因此義務役此次參與聯勇操演，除裝甲部隊外，亦涵蓋砲兵及無人機等不同兵種，這對役男的服役歷程而言，是極為關鍵且重要的進階訓練項目。