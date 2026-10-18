陸勝2號操演 攻擊軍北上新竹南寮兵臨防衛軍反擊最後一線

陸軍南北軍團對抗的「陸勝2號」操演，今日進入第5天，按計畫統裁結果，紅軍564旅罕見北上推進至新竹南寮，擁有M1A2T戰車連的269旅自中部大甲溪延途逐次抵抗退守，將視戰況反擊。

國防部表示，陸勝2號操演有軍團指揮機構參演，南部8軍團指揮機構指揮率564旅，擔任攻擊軍，北部6軍團率269旅任防衛軍。軍團帶兩個打擊旅對抗作戰。

國軍年度漢光演習為東西作戰性質，陸勝操演則是南北對抗作戰。

但過去5日來，操演𥚃的南北兩軍，從在中部大甲溪兩岸對峙，到564旅迅速北上，攻佔269旅已部署防務、應具防禦優勢的尖苗要隘，今日甚至一舉快速推進至新竹南寮。未見防衛軍269旅以要隘地形優勢，強勢殲滅或阻滯北上的564旅。

官員解釋說，「陸勝2號」進一步將防衛作戰想定轉變為南北攻防想定，以「一方有利、一方不利」的作戰場景，磨練防禦的一方如何達成作戰任務。陸勝2號已跳脫傳統師旅對抗、南北對進，磨練攻防遭追轉的演習想定。

官員說，紅軍 564旅北上到苗栗、南寮，屬計畫性推演、計劃性統裁的結果。以國軍角度而言，564旅的訓練目標，在於驗證北上增援能力；以紅軍角度而言，也藉此推算共軍中、南部上陸後，多少時間可到達北部地區防禦側翼。

而在防衛軍269旅而言，則在驗證北部軍團如何抽調新式戰車機動打擊部隊，確保軍團側翼，阻止紅軍軍北上；後續作戰軍團如何支援269旅殲滅紅軍。操演下半場269旅勢必往南反擊，驗證M1A2T戰車快速機動能力，紀錄長距離後勤補給數據，並以更多作戰空間，演練、紀錄美軍所要求持久作戰的可行性。

陸勝2號操演中269旅退守至新竹南寮，國防大學前陸軍學院教官王佩陸觀察，南寮地形一邊是湖口台地，不易攻擊，當地有鳳山高地、可瞰制新竹以南，有利269旅展開反擊。

王佩陸表示，新竹南寮的鳳山高地、大小圓山、一側的湖口台地一旦失守，紅軍持續北上，就進入桃園中壢平原的決戰地，不利北部戰區。預判269旅將在南寮展開反擊。