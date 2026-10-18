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16艘陸船今「多點齊發侵擾」 海巡署派船艦驅離：予以嚴厲譴責
中國大陸今派海警船、科研船、漁船等16艘船舶針對我花蓮東方、屏東南方、高雄西南外海及東沙周邊海域「多點齊發侵擾」，海巡署獲悉後派船監控並驅離，強調將堅定捍衛國家主權，並對陸方予以嚴厲譴責。
海巡署表示，陸「探索三號」科研船航入我花蓮東方限制水域，台東海巡隊巡防艇前推廣播驅離；陸「北調996」科研船凌晨航入我屏東鵝鑾鼻西南方水域，恆春海巡隊巡防艇前推連續廣播警告12次，強勢迫使對方轉向航出限制水域。
今早11時許，我國籍「萬發誠11」漁船在高雄港西南方海域遭陸「海洋地質8」科研船及鐵殼漁船等干擾作業，海巡「屏東艦」獲報趕抵現場護衛；陸海警「3301」、「3303」船隻對東沙周邊海域「繞島對開」，挑釁意味十足，海巡「旗津艦」、「台中艦」獲報前往現場，近迫並航監控，並廣播驅離，中午12時許將海警船全數驅離限制水域外。
海巡署強調，中國大陸以海警船、科研船、漁船等16搜船舶對我限制水域實施多點齊發侵擾，企圖以「假執法、真擴權」手段片面改變台海現狀，製造管轄權假象，只會造成我人民反感，海巡署予以最嚴厲譴責。
海巡署表示，面對威權擴張與持續進逼的侵擾，海巡署將全天候維持高強度監控作業及勤務部署，堅定捍衛國家主權，守護台灣自由民主制度，確保國人生命財產安全。
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