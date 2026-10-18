韓專家肯定台灣發展無人機 地獄景象助強化台海嚇阻

面對中國運用海上脅迫等灰色地帶手段對台施壓，韓國國家戰略研究院院長柳濟昇表示，台灣國防部加速發展無人機能力，符合美軍太平洋司令帕帕羅所提「地獄景象」構想，透過大量部署無人系統來拖延敵方行動、爭取兵力部署時間，強化台海嚇阻能力。

海洋委員會（海委會）14日舉辦「2026海線安全國際會議」，韓國國家戰略研究院院長柳濟昇（YooJeh-Seung）出席「灰色地帶襲擾下之海線安全」專題論壇時指出，中國灰色地帶行動結合海上脅迫、網路攻擊、假訊息及無人機襲擾等多種手段，意圖藉由維持在武裝衝突門檻以下的方式來對台施加壓力。

柳濟昇表示，台灣海峽是東北亞重要的能源及貿易運輸通道，倘若海線安全受到威脅，韓國的經濟活動與國家安全將受影響；「嚇阻必須在戰火爆發前發揮作用」，區域國家應透過無人化系統、資安防禦、情資共享及外交合作，強化拒止嚇阻能力與整體韌性，降低中國片面改變現狀的可能性。

針對台海危機議題，柳濟昇在會後接受中央社專訪時強調，台海一旦發生危機，最重要的是台灣是否能展現自我防衛，若台灣能展現出竭盡全力的防衛意志與能力，不僅韓國、包括美國在內等多國，一定會向台灣提供援助。

對於韓方能提供的援助，柳濟昇認為，一是外交層面，韓國可對外表明「絕不能侵略台灣」、「在未獲相關各方同意前，絕不容許任何改變現狀的舉動」等外交聲援。

其次是人道救援。柳濟昇表示，若台海發生危機，韓國可提供物資等經濟上的援助；第三是軍事方面，韓方可透過韓美同盟方式，與美國一同協助台海可能發生的問題，至於具體會採取何種支援，應當在評估情況後逐步決定，所有決定都應由韓美間合作與討論。

至於軍事方面援助的構思，柳濟昇指出，阿拉伯聯合大公國（UAE）引進韓製「天弓二型」中程防空飛彈系統，讓韓國得以扮演協助阿聯強化防衛能力的角色；在俄烏戰爭，韓國也在非殺傷性武器與裝備範圍內，對烏克蘭提供支援。他認為，若台海有危機時，應會以相同原則處理。

關於降低戰爭風險方面，他建議，台灣應持續積極推動1.5軌對話平台，例如海線安全國際會議，邀請理念相近國家的專家及退役軍官來共同分享對區域的看法，並一同研商未來可能對策。

柳濟昇也建議，台灣應取得更多攻擊型、防禦型無人機。目前已看到台灣國防部展現出極佳示範，正快速擴大無人機的發展能力，而這也是落實美軍太平洋司令帕帕羅（Samuel Paparo）所提「地獄景象」（Hellscape）構想，亦即透過投放大量無人系統，藉以拖延對方行動、爭取兵力部署時間，並透過看清戰場情勢、做出決策、採取行動等步驟，再結合人工智慧（AI）技術管理戰場，就能對敵方構成強大威懾。

至於國家層級的指揮與管制（Command andControl）重要性，他表示，台灣需要一套能協調全軍整體運作的作戰層級指管系統，畢竟指管系統若無法凌駕於對手之上，再優秀的各式先進武器，都可能淪為無用武之地。

此外，韓國於2016年部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德系統），當時引發中國反彈並大舉抵制韓國商品及娛樂。針對記者提問韓國部署薩德有哪些經驗可供台灣借鑑，曾於2013年至2017年擔任韓國國防部國防政策室長的柳濟昇回應，每個國家都希望建立多層次、整合式防空系統，台灣也不例外。

他指出，若要建構多層次防空網，薩德有其必要。薩德屬遠程高空攔截武器系統，在其涵蓋的高度之下，可搭配像愛國者飛彈或短程的防空武器；亦即，多層次防空架構越完備，一個國家的安全就越能獲得保障，不過，薩德系統在嚇阻對手威脅上能發揮多大的效用，則是必須審慎權衡和評估的問題。

關於韓國如何平衡與美國同盟，以及中國之間的三邊關係，柳濟昇表示，在軍事領域，韓國朝著主導朝鮮半島防衛的方向持續努力，美國則擔任維持並強化區域安全的主導角色；以北韓為例，美國主導遏制北韓核威脅行動，南韓則透過自身軍事實力主導威懾北韓傳統軍事威脅。

他認為，中國作為鄰國，也是韓國必須維持友好合作關係的對象，但中國若能更尊重周邊鄰國，並採取更具開放性、透明度的對外方針，將有助韓中關係在友好合作基礎上開闢新局面。