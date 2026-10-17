美軍資深觀摩員來台交流皆有價 今明兩年軍方編列預算逾8243萬

今、明兩年度國軍漢光42、43號演習，國防部為美方觀摩團來台，以「資深觀摩員年度評估曁雙方交流」軍購案為名，編列8243萬8000元預算，今年度占4121萬9000元。國防部說，漢光演習期間由美方退役上將任資深觀摩員，並由太平洋司令部納編專業軍、文職人員為觀摩團來台。

台美軍事交流多屬我方自費採購的軍購案，美國防部準備派其政策次長室（OSW-P）以及國防智庫「國防分析中心」（IDA）的專家代表來台長駐，也是我方耗資4億7000萬元預算採購的「台美國防部共同合作評估案」，並非美方「義助」。國防部近日也罕見以官方口徑，向立法院說明傳統美方年度派員觀摩國軍漢光演習所需預算及基本運作。

國民黨立委馬文君在立法院提案指出，國防部參謀本部2026-2027年度執行「資深觀摩員年度評估曁雙方交流」軍購案，全案計需8243萬8000元，今年度預算編列4121萬9000元。立委凍結部分預算要求國防部說明美方派遣層級及預期成效。

國防部回應表示，國防部「資深觀摩員年度評估曁雙方交流」案，是藉由台美雙方訂定年度整備會議項目，研討年度「漢光演習」評估需求及觀摩執行細節，演習期間由美方退役上將任資深觀摩員，並由太平洋司令部納編專業軍、文職人員為觀摩團，依訓練目標及觀察所見，提供國軍精進聯合作戰能力的建議，列入漢光演習總結報告，所獲致結論及建議事項，為國軍建軍備戰的參考。

國防部說，預算編列依美國防部聯合差旅規則「Joint Travel Regulation（JTR）」辦理，其每日住宿及日支費標準則依美國防部差旅管理辦公室(Defense Travel Management Office)及國務院公布的海外差旅日支費標準(OCONUS Foreign Per Diem Rate)辦理。

國防部說，將依年度軍事交流及演習觀摩需求，統一檢討各項經費及派遣層級，確保資源配置符合整體建軍目標。